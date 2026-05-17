『笑点』「歴史的瞬間」「神回」…“乱入者”に仰天 ウルトラマンとカネゴンに続き、「アラシ隊員」初代座布団運びの毒蝮三太夫が登場
日本テレビ系演芸番組『笑点』（毎週日曜 後5：30）が17日に放送され、サプライスゲストに驚きの声が起こった。
【写真あり】シュワッチ！『笑点』のあの部屋でポーズを決めるウルトラマン
番組60周年を記念して、1966年7月10日に誕生したウルトラマンシリーズとの“60周年コラボ”が実現。ウルトラマンとカネゴンが、17日に放送される『笑点』の大喜利コーナーに登場した。
カネゴンが座布団運びをしていたが、そこへ乱入したのは毒蝮三太夫（90）。大喜利メンバーも仰天する事態となった。『ウルトラマン』では科学特捜隊のアラシ隊員役を演じた。また、『笑点』の初代座布団運びも務めた。
SNSでは「毒蝮さん出てきてビックリした〜〜」「歴史的瞬間ですね ウルトラマン、カネゴンにまさかアラシ隊員もやってくるなんて 」「今日の笑点は、ウルトラマン＆カネゴン＆毒蝮師匠が大喜利に登場する神回でした」「毒蝮さん90歳とは思えないほどお元気そうでなによりでした」など、大きな話題となった。
【写真あり】シュワッチ！『笑点』のあの部屋でポーズを決めるウルトラマン
番組60周年を記念して、1966年7月10日に誕生したウルトラマンシリーズとの“60周年コラボ”が実現。ウルトラマンとカネゴンが、17日に放送される『笑点』の大喜利コーナーに登場した。
カネゴンが座布団運びをしていたが、そこへ乱入したのは毒蝮三太夫（90）。大喜利メンバーも仰天する事態となった。『ウルトラマン』では科学特捜隊のアラシ隊員役を演じた。また、『笑点』の初代座布団運びも務めた。
SNSでは「毒蝮さん出てきてビックリした〜〜」「歴史的瞬間ですね ウルトラマン、カネゴンにまさかアラシ隊員もやってくるなんて 」「今日の笑点は、ウルトラマン＆カネゴン＆毒蝮師匠が大喜利に登場する神回でした」「毒蝮さん90歳とは思えないほどお元気そうでなによりでした」など、大きな話題となった。