栃木県上三川（かみのかわ）町上神主の会社役員男性（６８）宅に複数人が押し入り、親子３人が死傷した事件で、栃木県警は１６日、新たに相模原市の男子高校生（１６）を強盗殺人容疑で逮捕した。

この事件で逮捕されたのは、いずれも１６歳で同市の男子高校生と自称男子高校生に続いて３人目。県警は３人が事件に加わった経緯を調べている。

発表によると、３人は１４日午前９時２５分頃、何者かと共謀し、同町上神主の男性方に侵入して金品を物色中、男性の妻・富山英子さん（６９）の胸を突き刺すなどして殺害した疑い。

県警によると、２番目に逮捕された自称男子高校生は、最初に逮捕された男子高校生とは同じ高校に通っていたことがあり、知人関係にあるという。１６日に逮捕した男子高校生はこの２人とは別の高校に通っているが、自称男子高校生とは知り合いという。

自称男子高校生は、防犯カメラの映像などから浮上したという。１５日夜、相模原市内の自宅から出てきたところを緊急逮捕された。自宅近くの公園の駐車場では、このグループが移動手段として使用したとみられる白色のセダンタイプの高級外国車も見つかった。県警は、自称男子高校生らが運転した可能性もあるとみている。

栃木県警は１６日午前、最初に逮捕した男子高校生を宇都宮地検に送検した。男子高校生は調べに対し、「同学年の仲間に誘われた。ほかの仲間は車で逃げた」などと供述しているという。捜査関係者によると、高校生らを含め、少なくとも４人が現場で事件に関与し、さらに指示役なども存在しているとみられる。

この事件では、外で農作業をしていて駆けつけた４０歳代の長男と３０歳代の次男も頭部を殴られるなどして負傷した。県警は「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」による犯行の可能性も視野に調べている。