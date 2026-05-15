河合優実＆ジス＆サブリナ・カーペンターら、豪華セレブがディオールのショーに来場
現地時間5月13日、米ロサンゼルスカウンティ美術館（LACMA）にて、ディオールの2027年クルーズ コレクションのショーが開催され、日本からグローバル アンバサダーの河合優実が訪れたほか、BLACKPINKのジスやサブリナ・カーペンター、アル・パチーノら、セレブが大勢来場した。
【写真】ジス＆サブリナ・カーペンターら豪華セレブがドレスアップして登場
河合優実は、3月に発表されたばかりの2026‐27年秋冬コレクションから、白いレース地のトップスにポルカドットとスカラップ刺繍が施されたグリーンのスカートを合わせ、黒のリボンをあしらった白地にポルカドットのパンプスと、シガール スモール バッグをコーデ。
ジスは、河合と色違いのスカートに、白いチュール地を重ねたスパゲッティストラップのボリュームあるトップスを合わせ、モノクロコーデを披露した。ゴールドの金具が印象的なメダイヨン バケットに、フラワーモチーフのチャームを添えて指し色にし、足元にはロゴ刺繍入りリボンが際立つ「ジャディオール」をチョイスした。
サブリナ・カーペンターは、ドロップウエストに大振りの花をあしらったパステルイエローのシアーなミディドレスをまとい、アンダーウェアを透け見せ。ハーフアップにしたヘアを白いリボンで飾り、リボンをあしらった黄色のサテンミュールと、バターイエローのシガール スモール バッグを合わせ、ガーリーなコーディネートを見せた。
名優アル・パチーノは、ダークカラーのスーツにスカーフをスニーカーを合わせる彼の定番コーデで来場。
ほかに、アニャ・テイラー＝ジョイやマイリー・サイラス、グレタ・リー、テイラー・ラッセル、マイキー・マディソン、EJAE、アイリーン・グ―、ミランダ・カーら、豪華セレブが会場を賑わせた。
【写真】ジス＆サブリナ・カーペンターら豪華セレブがドレスアップして登場
河合優実は、3月に発表されたばかりの2026‐27年秋冬コレクションから、白いレース地のトップスにポルカドットとスカラップ刺繍が施されたグリーンのスカートを合わせ、黒のリボンをあしらった白地にポルカドットのパンプスと、シガール スモール バッグをコーデ。
サブリナ・カーペンターは、ドロップウエストに大振りの花をあしらったパステルイエローのシアーなミディドレスをまとい、アンダーウェアを透け見せ。ハーフアップにしたヘアを白いリボンで飾り、リボンをあしらった黄色のサテンミュールと、バターイエローのシガール スモール バッグを合わせ、ガーリーなコーディネートを見せた。
名優アル・パチーノは、ダークカラーのスーツにスカーフをスニーカーを合わせる彼の定番コーデで来場。
ほかに、アニャ・テイラー＝ジョイやマイリー・サイラス、グレタ・リー、テイラー・ラッセル、マイキー・マディソン、EJAE、アイリーン・グ―、ミランダ・カーら、豪華セレブが会場を賑わせた。