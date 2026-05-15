日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。ＭＦ佐野海舟（マインツ）が初のメンバー入り。一方で弟・航大（ＮＥＣ）は落選となり、日本代表初の「兄弟選出」はならなかった。

２５歳で初舞台に臨むことになる佐野は「⽇本代表としてワールドカップに挑めることを光栄に思います。これまで⽀えてくださった⽅々への感謝を忘れず、チームの⼒になれるよう全⼒を尽くします」と所属事務所を通じてコメント。高いボール奪取能力を武器にドイツで確かな存在感を示し、代表チームでも欠かせない選手に成長したボランチは、弟の分まで世界を驚かす決意をにじませた。

◆佐野 海舟（さの・かいしゅう）２０００年１２月３０日、岡山・津山市生まれ。２４歳。米子北高から１９年に町田加入、２３年に鹿島入り。２４年７月にドイツ１部マインツ加入すると、全３４試合に出場した。２３年１１月のＷ杯アジア２次予選・ミャンマー戦でＡ代表デビュー。「海舟」は江戸時代の幕臣・勝海舟に由来。Ｊ１通算４７試合１得点、Ａ代表通算１２試合０得点。１７６センチ、６７キロ。利き足は右。