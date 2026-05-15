NTTドコモは、ISPサービス「mopera U」の「Uスタンダードプラン」の提供を、2026年12月14日に終了する。提供終了にともない、9月30日に新規受付を終了する。

終了対象となるサービスは、「mopera U」の「Uスタンダードプラン」で、メールウイルスチェック、追加メールアドレス、U 「Bフレッツ／フレッツ 光ネクスト」コースもあわせて提供終了となる。

NTTドコモは、終了する「mopera U」の「U スタンダードプラン」の主な代替サービスとして「mopera U」の「シンプルプラン」や「spモード」、「IoT NET」を、U 「Bフレッツ／フレッツ 光ネクスト」コースの代替サービスにはOCN 光「フレッツ」を紹介している。

サービス終了に伴い、利用中のメールアドレスを使ったメール送受信ができなくなるほか、Webメールへのアクセスや過去のメールの参照ができなくなるため、提供終了までの期間中にデータをバックアップするように案内している。

「シンプルプラン」の値上げ、対応プラン拡充

「mopera U」のシンプルプランについて、通信設備維持費やシステム運用コストなどが上昇しているとして、2026年10月より月額料金を220円から330円に値上げする。また、対応する5G、Xi音声プランを拡充する。

新たに「シンプルプラン」が利用できる5Gサービスは、ドコモ MAX、ドコモ ポイ活 MAX、ドコモ ポイ活 20、ドコモBiz データ無制限、ドコモBiz かけ放題、eximo、eximo ポイ活、5Gデータプラス、はじめてスマホプラン、U15はじめてスマホプラン。

Xi（4G LTE）では、はじめてスマホプラン、U15はじめてスマホプラン、データプラス2、ケータイプラン2、ギガホプレミア、ギガライト2、ギガホ2、ギガホ、ギガライト、データプラス、ケータイプラン、カケホーダイプラン、シンプルプラン、タイプXi にねん。ワイドスターではWSⅢタイプM、WSⅢタイプL。