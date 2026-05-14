西島秀俊×満島ひかり『時には懺悔を』最新予告映像＆場面写真解禁
西島秀俊が主演する映画『時には懺悔を』より、最新予告映像と場面写真が解禁された。
【動画】『時には懺悔を』より最新予告映像
本作は、『下妻物語』『嫌われ松子の一生』『パコと魔法の絵本』『告白』などで知られる中島哲也監督の8年ぶりとなる最新作。その難しいテーマからも映像化不可能と言われた、打海文三によるミステリー小説の映画化に挑んだ。過去に傷つき、絶望の淵に生きる大人たちが、今を必死に生きる一筋の“小さな命”に触れたとき、凍りついた大人たちの心がかつてないほど激しく揺れ動く―。
中島監督と初タッグとなる主演の西島秀俊は、家族との不和を抱えながら生きる孤独な探偵・佐竹を演じる。そして同じく中島組に初めて参加し、西島と初共演を飾る満島ひかり、さらには黒木華、宮藤官九郎、柴咲コウ、佐藤二朗、役所広司らが共演する。
最新予告編は、「おまえ、神様っていると思うか？」という印象的なひと言から始まる。
探偵が一人、殺された。「死んだほうがマシな人間」と呼ばれた男・米本（佐藤二朗）。その事件を調査することになったのは、元同僚の一匹狼・佐竹（西島秀俊）。探偵事務所の上司・寺西（役所広司）から、修行中の聡子（満島ひかり）を助手に付けるよう告げられる。佐竹と聡子は反発し合いながらも、調べを進めるうちに9年前に起こった新生児誘拐事件にたどり着く―。殺された米本が死の間際に調査していたのは、9年前に失踪し、今は父親の明野（宮藤官九郎）と二人で暮らす、重い障がいのある少年だった―。
さらに、佐竹（西島秀俊）と聡子（満島ひかり）、明野（宮藤官九郎）の場面写真も初解禁となった。
映画『時には懺悔を』は、8月28日より全国公開。
【動画】『時には懺悔を』より最新予告映像
本作は、『下妻物語』『嫌われ松子の一生』『パコと魔法の絵本』『告白』などで知られる中島哲也監督の8年ぶりとなる最新作。その難しいテーマからも映像化不可能と言われた、打海文三によるミステリー小説の映画化に挑んだ。過去に傷つき、絶望の淵に生きる大人たちが、今を必死に生きる一筋の“小さな命”に触れたとき、凍りついた大人たちの心がかつてないほど激しく揺れ動く―。
最新予告編は、「おまえ、神様っていると思うか？」という印象的なひと言から始まる。
探偵が一人、殺された。「死んだほうがマシな人間」と呼ばれた男・米本（佐藤二朗）。その事件を調査することになったのは、元同僚の一匹狼・佐竹（西島秀俊）。探偵事務所の上司・寺西（役所広司）から、修行中の聡子（満島ひかり）を助手に付けるよう告げられる。佐竹と聡子は反発し合いながらも、調べを進めるうちに9年前に起こった新生児誘拐事件にたどり着く―。殺された米本が死の間際に調査していたのは、9年前に失踪し、今は父親の明野（宮藤官九郎）と二人で暮らす、重い障がいのある少年だった―。
さらに、佐竹（西島秀俊）と聡子（満島ひかり）、明野（宮藤官九郎）の場面写真も初解禁となった。
映画『時には懺悔を』は、8月28日より全国公開。