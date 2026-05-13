100均商品とは思えん…「専門機関の監修だと？！」100円なのに高スぺな防災グッズ

ダイソーの『エマージェンシーホイッスル（蓄光タイプ）』が、100円とは思えない高スペックぶりでした。日本音響研究所監修＆実用新案登録済みという本格派で、軽く吹くだけでも大音量。さらに暗闇で光る蓄光仕様や、便利なクリップ、安全パーツ付きストラップまで搭載されています。要チェックです！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：エマージェンシーホイッスル（蓄光タイプ）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦74×横20×厚さ15mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4903409163139

ダイソーで見つけた本格防災グッズがスゴイ！

ダイソーで見つけた『エマージェンシーホイッスル（蓄光タイプ）』が、100円ショップの商品とは思えないほど本格的でした。

パッケージには「日本音響研究所監修」「実用新案登録済み」という文字が並んでいて、想像以上に本気度が高いアイテムだったんです。

実際に吹いてみると驚きの大音量！軽く息を吹き込んだだけで、「ピッ！！！！」と耳に刺さるような鋭い音が鳴り響きます。

測定値はなんと約95デシベル。これは騒々しい工場やカラオケ店内と同じくらいのレベルだそう。少ない力で周囲に異変を知らせられるのは心強いですよね。

高機能すぎる！ダイソーの『エマージェンシーホイッスル（蓄光タイプ）』

さらに便利なのが、蓄光タイプという点。光を蓄えて暗闇で発光するので、停電時や夜間でも見つけやすいんです。

写真では控えめな明るさに見えますが、実際に暗い場所で見るとかなり存在感があります。

背面はクリップ付きで、リュックの肩ベルトやポケットにサッと固定可能。

おすすめの使い方は、やはり防災バッグへの装着。リュックの外側につけておけば、避難時にすぐ使えるだけでなく、暗闇での目印にもなります。

また、防災用としてだけでなく、アウトドアやキャンプ、登山などでのトラブル対策にもぴったり。小さくて軽いので、持ち歩きの負担にならないのも魅力です。

さらに付属の紐には、強く引っ張ると外れる安全パーツも付いています。首から下げていても、何かに引っかかった時に外れる仕様なので、小さな工夫ながら安心感があります。

今回はダイソーの『エマージェンシーホイッスル（蓄光タイプ）』をご紹介しました。

1つ持っておいて損はなし。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。