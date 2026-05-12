

日向坂46 五期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」ダイジェスト映像サムネイル

日向坂46・17thシングル「Kind of love」（5月20日発売）TYPEA,Bに収録される”日向坂46 五期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」”のダイジェスト映像が日向坂46のオフィシャルYouTubeチャンネルで公開となった。

【動画】日向坂46 五期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」ダイジェスト映像

”新参者”は、坂道シリーズの各グループの新人たちによるライブで、昨年11月に日向坂46 五期生10人のメンバーで全10公演を駆け抜けた。今シングルには千秋楽公演の様子が収められており、「好きを超えろ」をテーマに、加入して一年足らずの五期生ががむしゃらに奮闘し、当時の熱狂が蘇るダイジェスト映像となっている。

日向坂46はデビュー7周年を迎え、2026年に入って早くも2枚目のシングル発売、また国内のロックフェスやイベントにも出演が決まっている。6月には「ひなた坂46 LIVE」、8月には「三期生LIVE」、9月には「ひなたフェス 2026」を開催する。