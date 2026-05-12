ファーウェイ初のフラッグシップMPV「Luxeed V9」が15日に発表

通信機器の中国大手である華為技術（ファーウェイ）の常務董事（役員）・製品投資委員会主任・端末ビジネスグループ（BG）董事長を務める余承東氏は5月11日、同社が手掛ける自動車ブランドの鴻蒙智行（HIMA）のフラッグシップモデルMPVの「智界V9（Luxeed V9、ルクシードV9）」を5月15日に発表すると表明しました。

Luxeed V9は4月22日に予約販売を開始しました。価格は39万9800元（約923万円）からです。Luxeed V9はHIMAにとって初のフラッグシップモデルMPVであり、最高級ラインアップの「9シリーズ」です。その大きな特徴の一つは、ファーウェイが開発した、路面状況をAIが先読みして揺れを制御する最新の「途霊（Tuling、トゥーリン）」システムをMPVに特化して搭載していることです。新車はMax、Max＋、Ultra、Ultra＋という4つのグレードで展開されます。車体の色はシャイニングパープル（輝く紫）、ギルディッドブラック（金色を散りばめた黒）、ディープシーブルー（深海を思わせる青）、スノーホワイトの4種です。（提供/CGTN Japanese）