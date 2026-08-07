Record China

熊本地震、手術中の患者を必死に守った医師らに中国ネット「泣ける」「職責を全うした」

7月28日に発生した最大震度7の「令和8年熊本地震」で、熊本県八代市の「熊本総合病院」の映像が中国のネットでも話題になった。映像は地震発生時の手…