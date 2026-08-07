Record China
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日本赤十字社、韓国の緊急要請に応じ超希少血液を提供＝韓国ネット「本当にありがたい」
2026年8月6日、韓国メディア・朝鮮日報は、韓国で超希少血液型の妊婦への輸血が必要となり、日本赤十字社が緊急要請に応じたと報じた。記事によると、…
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少年ジャンプ作品のグッズ43億円分のキャンセルで女を逮捕、中国ネット「日本人のストレスは深刻」
2026年8月6日、「ONE PIECE」や「NARUTO」など、少年ジャンプ作品のグッズ約43億円分の注文とキャンセルを繰り返したとして日本人の女が逮捕されたニ…
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中国のロボット企業・宇樹科技が上場へ、Deep Seekに93．3万株を割り当て
中国のロボット企業・宇樹科技（ユニツリー）の科創板への新規株式公開（IPO）が重要な進展を見せた。宇樹科技が6日に発表した公告によると、今回の発…
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世界一高い花江峡谷大橋、開通後約1年で300万人の集客効果―中国
橋面から水面までの高さが625メートルと世界最高で、米タイム誌の2026年版「世界で最も素晴らしい場所100選」に選ばれた中国貴州省の花江峡谷大橋は、…
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中国商務部、「過剰生産能力」に関する立場表明、「問題でっち上げ」と反論
中国商務部は7月末、「いわゆる『過剰生産能力』問題に関する中国側の立場」を発表した。商務部は「近年、一部の国は自国の産業競争力と市場地位に対…
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高速鉄道河北・雄安新区-河南・商丘の河北区間でダイヤに基づく試験運転を開始―中国
中国国家鉄路集団北京局によると、河北省雄安新区と河南省商丘市を結ぶ雄商高速鉄道の河北区間で8月7日、運行ダイヤに基づく試験運転を開始しました。…
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夏休みの「工場見学ツアー」が大人気に―中国
中国のオンライン旅行代理店の同程旅行が8月6日に発表した報告書によると、夏休み期間中には「工場見学ツアー」が急速に人気を集め、中国の観光市場で…
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アニメにおける「14歳」の意味―中国メディア
2026年8月4日、中国のポータルサイト・捜狐に、日本の大手アニメ配信サービス・dアニメストアの広告を紹介する記事が掲載された。記事は、「日本の大…
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中国の外食チェーン、今年上半期の売上高は前年並みか前年超えが7割以上
中国チェーンストア経営協会（CCFA）は8月6日、2026年上半期における外食チェーンの発展状況に関する速報を発表しました。これは、中国のファストフー…
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米、ポリシリコンに追加関税と最低輸入価格制度を導入
米ホワイトハウスは8月6日の声明で、トランプ大統領が同日、半導体や太陽光パネルの材料となるポリシリコンやその派生製品に15％の追加関税と最低輸入…
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日本人はBYDの軽EV「ラッコ」をどう見ているのか―中国メディア
2026年8月6日、中国メディア・観察者網は、中国の自動車大手BYDが日本市場に投入した電動軽自動車（軽EV）「RACCO（ラッコ）」に対する現地での評価と…
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トランプ大統領が出生地主義を制限する大統領令に署名、「出産ツーリズム」の取り締まりを強化
米国のトランプ大統領は8月6日、ホワイトハウスで二つの大統領令に署名しました。米国国内で子どもを産み国籍の取得を目指す、商業化された「出産ツー…
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北京の公園でロボットが「勤務」開始―中国
北京市の市立公園14カ所でさまざまなタイプのロボットが「新しいスタッフ」として続々と「勤務」を始めている。新華網が伝えた。ロボットは清掃やスマ…
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中国の巨大科学装置で希少種原子核の生成と識別に成功
中国科学院近代物理研究所の科学研究チームと協力者はこのほど、新たに建設された巨大科学装置である強電流重イオン加速器施設（HIAF）を利用して、希…
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スペースXのロケット残骸が月に衝突、「無錫製造」が全過程記録
北京時間8月5日午後2時35分、スペースXの「ファルコン9」ロケット第2段の残骸が月面に衝突しました。江蘇省無錫市の企業が製造した宇宙ごみ監視衛星が…
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熊本地震、手術中の患者を必死に守った医師らに中国ネット「泣ける」「職責を全うした」
7月28日に発生した最大震度7の「令和8年熊本地震」で、熊本県八代市の「熊本総合病院」の映像が中国のネットでも話題になった。映像は地震発生時の手…
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約1700年前の三国-東呉時代、よろいのさび防止に錫メッキ技術を使用―中国
中国東部の浙江省紹興市の紹興市文物考古研究所はこのほど、紹興稽中遺跡から三国-東呉時代（229〜280年）に作られた錫メッキを施された鉄製鎧（よろ…
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砂漠の「スマート」トマトが北京へ―中国メディア
盛夏の内蒙古（内モンゴル）自治区阿拉善（アルシャー）盟では、ゴビ砂漠に熱気が立ち込めている。しかし、阿拉善左旗巴彦浩特（バヤンホト）鎮巴彦霍…
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重慶の小学生がアジアなわとび選手権で世界新記録―中国
中国東部の浙江省紹興市でこのほど開催された「アジアなわとび選手権」のダブルダッチ（交互なわ）60秒スピード混合の部で、重慶市在住の小学生3人が…
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高速鉄道で子どもが2時間騒ぐ、耐えかねて「ため息」ついた乗客に母親が逆ギレ―中国
中国・黒竜江省を走る高速鉄道の車内で、子どもが長時間騒ぎ続けたことで周囲の乗客がため息をついたところ、母親が「逆ギレ」する出来事があった。中…