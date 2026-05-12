『銀河の一票』“選挙の天才”ガラさんのよろず相談所がスゴい「近所にいてほしい」「私も行きたい」演じる名バイプレイヤーにも称賛
黒木華が主演するドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第4話が11日に放送され、茉莉（黒木）が「選挙の天才」とあがめる“ガラさん”こと五十嵐（岩谷健司）の活躍が描かれると、ネット上には「近所にいてほしい」「私も行きたい」「良い人やん…」といった反響が寄せられた。
【写真】第4話でも「セリフがよすぎ」と称賛が集まったあかり（野呂佳代）
あかり（野呂佳代）がついに都知事選への立候補を決意。だが地盤や知名度がなく政治経験もない無名の新人には課題が山積み。一から政治を学ぶことになったあかりは、本や資料と格闘しながら猛勉強を始める。
一方の茉莉は選挙参謀として、かつて父・鷹臣（坂東彌十郎）の秘書を務めていた五十嵐をチームに迎えることを思い付く。五十嵐は選挙を仕切らせれば負け知らずで、2年前にも市長選で無名の新人女性候補を圧勝に導いた。ところが、ある出来事をきっかけに失脚し、政界から姿を消していた。
ある日、茉莉のもとに東西新聞記者・雨宮楓（三浦透子）から“五十嵐が見つかった”という知らせが舞い込む。五十嵐は実家の銭湯に併設されたコインランドリーで、近隣住民を対象にした“よろず困りごと相談所”を開いていた。そこで彼は、相談に訪れた住民の困りごとを聞き、受けられそうな支援を伝えて行政へつないだり、日雇い仕事のあっせんをしたりして、申請代行の手数料や紹介料を得ているという。
そんな五十嵐が、次々とやってくる相談者に対して「“連絡は書面で”って内容証明送ろう。で、住居確保給付金。緊急小口資金。総合支援資金」「小規模事業者持続化補助金。ものづくり補助金。設備投資助成」と行政による給付金や貸付、助成金などのサービスを紹介していく姿が描かれると、ネット上には「こういう人！近所にいてほしい」「私も行きたい 聞きたいこといっぱいある」「めちゃくちゃ良い人やん…」などの声が続出。
また『地面師たち』（Netflix）や連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）などの作品で知られる岩谷の演技にも「党職員っぽいよすごいリアル」「キャスティング神すぎる！」「岩谷健司さんが重要な役やってるのアツい」といった投稿も集まっていた。
【写真】第4話でも「セリフがよすぎ」と称賛が集まったあかり（野呂佳代）
あかり（野呂佳代）がついに都知事選への立候補を決意。だが地盤や知名度がなく政治経験もない無名の新人には課題が山積み。一から政治を学ぶことになったあかりは、本や資料と格闘しながら猛勉強を始める。
ある日、茉莉のもとに東西新聞記者・雨宮楓（三浦透子）から“五十嵐が見つかった”という知らせが舞い込む。五十嵐は実家の銭湯に併設されたコインランドリーで、近隣住民を対象にした“よろず困りごと相談所”を開いていた。そこで彼は、相談に訪れた住民の困りごとを聞き、受けられそうな支援を伝えて行政へつないだり、日雇い仕事のあっせんをしたりして、申請代行の手数料や紹介料を得ているという。
そんな五十嵐が、次々とやってくる相談者に対して「“連絡は書面で”って内容証明送ろう。で、住居確保給付金。緊急小口資金。総合支援資金」「小規模事業者持続化補助金。ものづくり補助金。設備投資助成」と行政による給付金や貸付、助成金などのサービスを紹介していく姿が描かれると、ネット上には「こういう人！近所にいてほしい」「私も行きたい 聞きたいこといっぱいある」「めちゃくちゃ良い人やん…」などの声が続出。
また『地面師たち』（Netflix）や連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）などの作品で知られる岩谷の演技にも「党職員っぽいよすごいリアル」「キャスティング神すぎる！」「岩谷健司さんが重要な役やってるのアツい」といった投稿も集まっていた。