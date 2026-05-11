初のアイスショー出演！ Fantasy on Ice「太陽生命 Presents Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI」

記事ポイント チャ・ジュンファンがソン・シギョンの名曲「Every Moment of You」でコラボパフォーマンスを披露ステファン・ランビエルと宮原知子は「糸」でソン・シギョンとコラボ2026年5月30日・31日、幕張イベントホールで全3公演開催 チャ・ジュンファンがソン・シギョンの名曲「Every Moment of You」でコラボパフォーマンスを披露ステファン・ランビエルと宮原知子は「糸」でソン・シギョンとコラボ2026年5月30日・31日、幕張イベントホールで全3公演開催

韓国の国民的人気歌手ソン・シギョンが、フィギュアスケーターたちとアイスショーで共演します。

2026年5月30日（土）・31日（日）に幕張イベントホールで開催される『太陽生命 Presents Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI』にて、ソン・シギョンとチャ・ジュンファン、そしてステファン・ランビエル＆宮原知子によるスペシャルコラボレーションが決定します。

Fantasy on Ice「太陽生命 Presents Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI」





名称：太陽生命 Presents Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI公演日時：2026年5月30日（土）12:00／17:00、5月31日（日）13:00（全3公演）会場：幕張イベントホール（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）上演時間：約3時間予定（休憩含む）チケット料金：A席10,000円〜プレミア席27,000円（税込）一般発売：2026年5月9日（土）10:00〜（先着販売）

第1部・第2部の二部構成で、それぞれ異なる世界観が演出されます。

ソン・シギョンは第1部に出演し、生歌でスケーターたちのパフォーマンスに華を添えます。

アイスショーに初めて出演するソン・シギョンの歌声と、世界トップクラスのスケーターたちが氷上で紡ぎ出す物語が、ひとつの舞台に交わります。

出演スケーターは、ステファン・ランビエル、織田信成、田中刑事、佐藤駿、友野一希、チャ・ジュンファン、中田璃士（男性）、宮原知子、坂本花織、中井亜美、青木祐奈（女性）、アイスダンスのロランス・フルニエ・ボードリー／ギヨーム・シゼロン、櫛田育良／島田高志郎と豪華な顔ぶれです。

アーティストは安田章大（第2部）、ソン・シギョン（第1部）、家入レオ（第2部）が出演します。

ソン・シギョン×チャ・ジュンファン「Every Moment of You」コラボ





青い照明の中、黒衣装をまとったチャ・ジュンファンが氷の飛沫を舞い上がらせながら滑走するステージに、ソン・シギョンの生歌が重なります。

コラボ楽曲「Every Moment of You」は、アジア全域で社会現象となった大ヒット韓国ドラマ『星から来たあなた』の挿入歌として広く知られるソン・シギョンの代表曲です。





黒×白ストライプのジャケットに眼鏡姿のソン・シギョンは、甘くやわらかな歌声で知られ、日本でも高い人気を誇ります。

今回のアイスショー出演はソン・シギョンにとって初めての挑戦で、繊細かつ圧倒的な歌唱力とチャ・ジュンファンの叙情的なスケーティングが融合した、『Fantasy on Ice 2026』ならではのパフォーマンスとなります。

ソン・シギョンは「音楽とフィギュアスケートが交わるこの特別な舞台で、『一期一会』の瞬間を皆さまと共有できるよう、心を込めて歌います」とコメントしています。

今回発表された「Every Moment of You」以外にも、多様なコラボナンバーが用意されています。

ソン・シギョン×ステファン・ランビエル＆宮原知子「糸」コラボ





ソン・シギョンが歌う中島みゆきの名曲「糸」に乗せて、ステファン・ランビエルと宮原知子がコラボレーションを披露します。

世代や国境を越えて愛され続けるこの楽曲と、世界屈指の表現力を誇る二人のスケーターが融合した幻想的なステージです。





ピンクのノースリーブ衣装をまとい、リンク上でジャンプしながら笑顔を見せる宮原知子の演技は、ソン・シギョンの歌声と相まって、観客の心に響くひとときを届けます。

宮原知子にはさらに、フラメンコダンサーのSIROCO、カンテのEl Nino Cagao・高橋綾らとのフラメンココラボレーション（Satoko MIYAHARA Flamenco Collaboration）も予定されています。

公演詳細・チケット情報





全3公演はすべて幕張イベントホールで行われ、グランドフィナーレには全スケーター・全アーティストが登場します。

Fantasy on Ice Special Bandとして、鳥山雄司（ギター）、NAOTO（バイオリン）、安部潤（キーボード）が生演奏で舞台を彩ります。

演出は金谷かほり、振付は宮本賢二・鈴木明子が担当します。

チケット料金はA席10,000円からプレミア席（ステージフロント・ロング）27,000円まで（税込）。

車いす席（SS席ロング）は22,000円で、付添の方もチケットが必要です。

3歳未満の方は入場できません。

チケットはキョードープロデューサーズ、ローソンチケット、チケットぴあ、イープラス、チケプラ（海外向け）で取り扱われています。

ソン・シギョンの生歌が氷上のスケーティングと響き合う、この特別な舞台は2026年5月30日・31日の2日間3公演のみです。

「Every Moment of You」と「糸」という2つの名曲コラボに加え、発表済み以外の多数のコラボナンバーも披露される予定で、第1部・第2部それぞれの世界観を通じて、音楽とフィギュアスケートが交わる唯一無二の体験が幕張に訪れます。

Fantasy on Ice「太陽生命 Presents Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI」の紹介でした。

よくある質問

Q. ソン・シギョンは何部に出演しますか。

A. ソン・シギョンは第1部に出演します。

安田章大と家入レオは第2部への出演です。

Q. 「糸」のコラボに参加するスケーターは誰ですか。

A. ステファン・ランビエルと宮原知子の2人が、ソン・シギョンの歌う「糸」でコラボレーションを披露します。

Q. チケットは海外からも購入できますか。

A. 海外向け販売はチケプラ（tixplus.jp）で取り扱われています。

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