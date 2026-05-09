ルンバの上が大好きなわんこ。一目で「楽しい」が伝わるニッコニコの笑顔を振りまいて…！？ウキウキ感が伝わるわんこの表情が話題を呼び、投稿には「これは可愛すぎ」「室内ドライブ！」「めっちゃ笑顔～」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：床を掃除中のルンバ→犬が『上に乗っかった』結果…楽しいのが伝わる『ニッコニコ笑顔』】

ルンバが大好きなわんこ♪

TikTokアカウント「kinako.okaka」に投稿されたのは、ポメラニアンの「きなこ」ちゃんが、華麗にルンバを乗りこなすお姿。

後ろ姿だけでも『♪♪』とウキウキ感が伝わるほど、心の底からルンバを楽しんでいる模様。正面から見たきなこちゃん、後ろ姿同様にその表情はニッコニコの笑顔…！『ひゃっほーい♪』と心の声が聞こえてきそうなほど、一目で楽しいが分かるお顔だったそう。

元気いっぱいで好奇心旺盛だというきなこちゃん、ルンバは格好の遊び道具(！？)だったのかもしれませんね。

自由に室内ドライブ！

飼い主さんにぶつかってもなんのその、ニコニコ笑ったままのきなこちゃん。飼い主さんの方が「近いって！！」と声を上げてしまうほど。

テレビ台にぶつかり一時停止したルンバの上でも、ジッとおすわりして再び動くのを待っていたそう。方向転換をして動き出すと、待ってましたとばかりの嬉しそうなお顔は可愛らしい限り。

自由に部屋の中を行き来する様子は、さながら「室内ドライブ」のよう。完璧に乗りこなしている姿に思わず笑いが込み上げます…！

ニッコニコの笑顔が可愛い♡

『楽しい～♪』と飼い主さんと気持ちを共有していたきなこちゃんですが、前方には戸棚が…！あやうく衝突しそうになり、ちょっぴり驚いた模様。『危なかった～！』と息を整え、ふたたびルンバ号で前進！

颯爽と過ぎ去っていくきなこちゃんの表情は、もちろんニッコニコの笑顔なのでした♡

この投稿には「楽しんでますね～」「横乗りもマスター！？」「乗りこなしてて可愛い♡」など、多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「kinako.okaka」には、きなこちゃんと妹犬おかかちゃんの愉快な日々が紹介されています。キュートな姿に癒されてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kinako.okaka」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております