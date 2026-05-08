ハローキティが8日、プロ野球パ・リーグ、ソフトバンクーロッテ戦（みずほペイペイドーム）の始球式に登場した。

限定ユニホームでマウンドに立つと、大きく振りかぶって投じた一球は、何度もバウンドしたものの、キャッチャーに向かって真っすぐ転がり、ミットに収まった。

捕手・海野が捕球するのを見届けたキティは、ジャンプして大喜び。球場からは大きな拍手が送られた。

始球式直前にはグラウンドの隅でウィッシュミーメルとボール無しのエアーのキャッチボールでシュミレーション。捕手の後ろで見守っていたシナモロール、ポムポムプリン、ウィッシュミーメルは球団マスコットのハリーホークとハイタッチで喜んだ。

「ピンクフルデー」と銘打たれた3連戦の初戦。今年35周年を迎えた大分のサンリオキャラクターパーク ハーモニーランドから、ハローキティ、ポムポムプリン、シナモロール、ウィッシュミーメルが来場。来場者には「ハローキティ ピンクフル限定ユニフォーム」も配布された。

ハローキティは球団を通じ、「35周年をむかえた大分のサンリオキャラクターパーク ハーモニーランドから遊びに来ました！ハローキティです。福岡ソフトバンクホークスの始球式に参加します。みんなでハローキティの限定ユニフォームを着ていっしょに盛り上がりましょう♪」とコメントしていた。