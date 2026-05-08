広島のドラフト５位・赤木晴哉投手（２２）＝仏教大＝が７日、マツダで行われた投手指名練習に参加した。「母の日」にあたる１０日のヤクルト戦（マツダ）でプロ初先発することが決定。同日に始球式を務める母・恵美さんへの感謝を胸に、最高の親孝行を果たすことを誓った。

忘れられない１日になりそうだ。赤木が１軍に再合流。プロ初先発となる１０日・ヤクルト戦へ向け「チームが勝てるピッチングを心がけてやっていきたい」と意気込んだ。

１０日は母の日。当日は「Ｃａｒｐ Ｍｏｔｈｅｒ｀ｓ Ｄａｙ２０２６」として開催され、ベースがピンク色に染まるなど、さまざまなイベントが用意されている。中でも注目は赤木の母・恵美さんが務めるスペシャル始球式。イベント自体は４月下旬に発表済みで、赤木がこの日の先発に抜てきされるのは偶然。運命的な巡り合わせにより“母子リレー”が実現することになった。

赤木自身を含め、８人きょうだいを立派に育ててくれた母。運動している様子は「見たことない」と苦笑いを浮かべつつ、「運動神経がいいというのは小さい頃から聞いていたので、いけるんじゃないかなと。初先発で緊張するので、どういう心境なのか分からないですけど、しっかり見届けたいなと思っています」。母の姿を目に焼き付け、自身の好投につなげていく。

右腕にとっても大事なマウンドになる。開幕を１軍で迎えたが、中継ぎとして４試合に登板して防御率１０・３８と結果を残せず降格。２軍では先発に転向し、４月２８日のファーム・西武戦で、４回無失点の好投を見せるなどアピールしていた。

菊地原投手コーチは「みんなでつなぎながらやっていく」とブルペンデーになる可能性を示唆。赤木は「チームに勢いをつけられるように頑張っていきたい」と力を込めた。母への感謝の思いをマウンドで表現し、最高の孝行息子になる。

◇赤木 晴哉（あかぎ・せいや）２００３年１０月５日生まれ、大阪府出身。２２歳。１９１センチ、８６キロ。右投げ右打ち。天理では現日本ハム・達の控え投手。仏教大を経て、２５年度ドラフト５位で広島入り。