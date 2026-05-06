◆卓球 世界選手権団体戦 第９日（６日、英ロンドン）

決勝トーナメント（Ｔ）の２回戦が行われ、５５年ぶりの金メダルを狙う日本女子は３―０で世界ランク２７位のルクセンブルクを破って８強入りを決めた。

シングルスで先に３勝したチームが勝つ方式で争われ、今大会６連勝中の張本美和（木下グループ）が、世界ランク１１０位のデヌッテを３―０で勝利すると、２番手の橋本帆乃香（デンソー）もストレートで圧倒した。

３番手は、決勝Ｔ１回戦のクロアチア戦を温存され出場がなかった早田ひな（日本生命）。「尊敬している」と話す６２歳のレジェンド、ニー・シャーリエンとの戦いだったが、攻守で圧倒し、第１、２ゲーム（Ｇ）を連取すると、第３Ｇは開始から１点も与えず３７歳さ対決を制し、勝負を決めた。早田は「オーダーを聞いてから緊張していて。試合前はビデオを見て、イメージだけを持って試合に入った感じ。（レジェンドとは）９年ぶり、その時は４―２でぎりぎり勝ちました。常に世界で戦ってきた方であって、点差は離れているけど、この１点を許してしまったらもしかしたらというのがあって、最後まで気を引き締めようと試合をしました」と振り返った。

５大会連続銀メダルの日本は、次戦の準々決勝は米国、ウクライナの勝利チームとメダルをかけて戦う。早田は「次はどちらかは決まっていないけど、出る選手も出ない選手も休養して、明日、明後日と徐々に調子を上げていけるように頑張っていきたいなと思う」と気持ちを高めていた。