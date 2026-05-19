はしか」の2026年これまでの感染者数は479人で、直近10年間で感染者数が最も多かった2019年の同じ時期に迫るペースで感染拡大が続いています。国立健康危機管理研究機構によりますと、はしかの2026年の感染者数は5月10日までで479人と、2025年の約4倍となっています。また、直近10年間で感染者数が最も多かった2019年の同じ時期に迫るペースで感染拡大が続いています。海外から持ち込まれたウイルスによって国内で感染が広がって