卓球・世界選手権団体戦卓球の世界選手権団体戦は10日、英国・ロンドンで女子決勝が行われた。チーム世界ランク2位の日本は、同1位の中国と激突。3時間25分の大激戦の末に2-3で敗れ、6大会連続の銀メダルとなった。敗れはしたものの、卓球王国を追い詰めた実力者が、中国メディア上で脚光を浴びている。1-1で迎えた第3試合、橋本帆乃香が蒯曼に3-1で勝ち切った。カットマンスタイルでどんな打球にも柔らかく対応。コート