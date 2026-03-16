WTTチャンピオンズ重慶卓球の国際大会、WTTチャンピオンズ重慶が15日、中国・重慶で行われた。女子シングルスは世界ランク8位の張本美和（木下グループ）が優勝。決勝では同5位の蒯曼を4-3で破った。同13位の大藤沙月（ミキハウス）は張本に敗れるも中国の強豪を撃破しベスト4入り。中国メディアも警戒をあらわにしている。張本美和はフルゲームの激闘の末、チャンピオンズで初の頂点に立った。相手は中国の次世代エース