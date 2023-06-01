卓球の世界選手権団体戦を終えた日本代表が１２日、開催地のロンドンから帰国し、都内で会見を行った。女子の早田ひな日本生命）は「私自身、１８年から団体戦に出場させていただいて今回で４回目。同じ銀メダルでも、今回の銀メダルは心の底から悔しいと思った」と振り返った。今大会は打倒中国を掲げ挑み、決勝で激突。第１試合で張本美和（木下グループ）が世界ランク２位の王曼碰に勝利して良い流れでバトンが渡っ