長崎vs名古屋 スタメン発表
[5.3 J1百年構想リーグ WEST第14節](ピースタ)
※17:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 4 エドゥアルド
DF 22 翁長聖
DF 29 新井一耀
MF 3 関口正大
MF 5 山口蛍
MF 23 米田隼也
MF 24 山田陸
MF 34 松本天夢
MF 41 長谷川元希
FW 9 チアゴ・サンタナ
控え
GK 13 波多野豪
DF 17 高畑奎汰
DF 48 照山颯人
MF 10 マテウス・ジェズス
MF 21 ディエゴ・ピトゥカ
MF 33 笠柳翼
FW 8 岩崎悠人
FW 11 ノーマン・キャンベル
FW 18 山崎凌吾
監督
高木琢也
[名古屋グランパス]
先発
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 2 野上結貴
DF 20 三國ケネディエブス
DF 55 徳元悠平
MF 17 内田宅哉
MF 18 永井謙佑
MF 33 菊地泰智
MF 41 小野雅史
MF 44 森壮一朗
MF 66 山中亮輔
FW 30 杉浦駿吾
控え
GK 36 萩裕陽
DF 3 佐藤瑶大
DF 6 河面旺成
DF 37 久保遥夢
MF 19 甲田英將
MF 32 鈴木陽人
FW 22 木村勇大
FW 28 榊原杏太
監督
ペトロヴィッチ
※17:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 4 エドゥアルド
DF 22 翁長聖
DF 29 新井一耀
MF 3 関口正大
MF 5 山口蛍
MF 23 米田隼也
MF 24 山田陸
MF 34 松本天夢
MF 41 長谷川元希
FW 9 チアゴ・サンタナ
控え
GK 13 波多野豪
DF 17 高畑奎汰
DF 48 照山颯人
MF 10 マテウス・ジェズス
MF 33 笠柳翼
FW 8 岩崎悠人
FW 11 ノーマン・キャンベル
FW 18 山崎凌吾
監督
高木琢也
[名古屋グランパス]
先発
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 2 野上結貴
DF 20 三國ケネディエブス
DF 55 徳元悠平
MF 17 内田宅哉
MF 18 永井謙佑
MF 33 菊地泰智
MF 41 小野雅史
MF 44 森壮一朗
MF 66 山中亮輔
FW 30 杉浦駿吾
控え
GK 36 萩裕陽
DF 3 佐藤瑶大
DF 6 河面旺成
DF 37 久保遥夢
MF 19 甲田英將
MF 32 鈴木陽人
FW 22 木村勇大
FW 28 榊原杏太
監督
ペトロヴィッチ