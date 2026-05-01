「阪神３−５巨人」（１日、甲子園球場）

巨人が対阪神戦で３連勝。投手陣が踏ん張り、逃げ切り勝ちで田中将が日米通算２０３勝目となった。

初回にまずピンチを迎えた。先発・田中将が３連打で１死満塁を背負うと、５番・大山の打球を田中将がキャッチ。先制ホームに三走・福島も突っ込んだが、これをアウトにすると、続く小幡は空振り三振。難所を無失点で切り抜けると、味方が今度は奮起した。

二回に３四死球で無死満塁を作ると、平山が中前にはじき返して２点の先制に成功。三回には吉川、中山が連打で続き、最後はダルベックが７号３ランを放った。阪神エース・村上から序盤で５点のリードを奪った。

投げては田中将が粘投を見せる。三回に２死満塁から坂本の適時打で２点を返されるも、リードは守る。続投となった六回には２本の安打で１死一、三塁を背負い、代打・中野に四球を与えたところで降板。２番手・船迫は代打・前川に押し出し四球を与えるも、２番・福島は併殺打に斬って取り、最少失点で切り抜けた。

また大勢“不在”の中、八回に田和が作った１死二、三塁の大ピンチで昇格したばかりの高梨が２者連続三振の好リリーフを見せた。

田中将はこれで今季３勝目。日米通算２０３勝目となり、広島、米大リーグ・ヤンキースなどで活躍した黒田博樹氏に並んだ。