10分で絶品！黄金比率の『キーマカレー』レシピ。簡単味つけで子供も喜ぶ
なんとなーく味つけして、おいしかったりイマイチだったり。そんな人にオレぺから提案したいのが、いつでも100％味つけに成功する魔法の配合！ 名づけて「味つけ黄金比率」。量りやすく覚えやすいように工夫した、試作を重ねてたどり着いた自信作です。今回は、黄金比率の味つけで手軽に作れる、親しみやすい味わいの「キーマカレー」をご紹介します。
たとえば、
「キーマカレー」の味つけなら。
カレーソースの黄金比率
カレー粉のスパイシーな辛みに、ケチャップとウスターソースで甘酸っぱさをプラス。辛すぎず、大人も子どもも食べやすいカレー味です。
炒飯、焼きそば、ナポリタンをスパイシーな味つけに。やや水分多めなので、ベタつかないよう2〜3人分を目安に使って。
黄金比率の
キーマカレー
ケチャップやウスターソースで甘みを出した、親しみやすい味わい。炒めはじめて10分たらずで仕上がる手軽さも魅力です。
材料 （2人分）合いびき肉 200g玉ねぎ 1/2個にんにく 1/2かけ〈カレーソース〉 ・カレー粉 大さじ1 ・トマトケチャップ 大さじ2 ・ウスターソース 大さじ1温かいご飯 適宜好みでゆで卵 適宜きゅうりのピクルス 適宜サラダ油 大さじ1/2
下準備
・玉ねぎ、にんにくはみじん切りにする。
作り方
フライパンにサラダ油、にんにくを入れ、中火にかける。香りが立ったら玉ねぎを加え、全体が透き通ってしんなりするまで2分ほど炒める。ひき肉を加え、肉の色が変わるまでほぐしながら炒める。
カレー粉を加え、1分ほど炒める。粉っぽさがなくなり、完全になじんだらOK。ケチャップ、ウスターソースを加え、さっとなじませる。
POINT!
スパイスの香りを引き出してくれるのは「熱」と「油」。きちんと炒めて熱を入れていくことで、油にスパイスの成分が溶け出るのです。
水1/2カップを加えてなじませ、ときどき混ぜながら2分ほど煮る。
水分がとんでとろみがつき、混ぜるとフライパンの底が見える状態になったら火を止める。器に温かいご飯を盛り、カレーをかけて、好みでゆで卵、ピクルスを添える。
（1人分639kcal、塩分1.6ɡ）
カルボナーラ、ペペロンチーノ
などのパスタや、
チヂミ、キッシュなどの
生地にも「黄金比率」が！
昔ながらの基本料理だけじゃなく、
いまどきの定番も含む100メニューの「黄金比率」を
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料理/市瀬悦子 撮影/郄杉 純 スタイリング/浜田恵子