10分で絶品！黄金比率の『キーマカレー』レシピ。簡単味つけで子供も喜ぶ

なんとなーく味つけして、おいしかったりイマイチだったり。そんな人にオレぺから提案したいのが、いつでも100％味つけに成功する魔法の配合！ 名づけて「味つけ黄金比率」。量りやすく覚えやすいように工夫した、試作を重ねてたどり着いた自信作です。今回は、黄金比率の味つけで手軽に作れる、親しみやすい味わいの「キーマカレー」をご紹介します。

たとえば、

「キーマカレー」の味つけなら。

カレーソースの黄金比率 このカレーソースってどんな味 カレー粉のスパイシーな辛みに、ケチャップとウスターソースで甘酸っぱさをプラス。辛すぎず、大人も子どもも食べやすいカレー味です。 このカレーソース、ほかにもこんなメニューに使えます！ 炒飯、焼きそば、ナポリタンをスパイシーな味つけに。やや水分多めなので、ベタつかないよう2〜3人分を目安に使って。

黄金比率の

キーマカレー ケチャップやウスターソースで甘みを出した、親しみやすい味わい。炒めはじめて10分たらずで仕上がる手軽さも魅力です。 材料 （2人分） 合いびき肉 200g玉ねぎ 1/2個にんにく 1/2かけ〈カレーソース〉 ・カレー粉 大さじ1 ・トマトケチャップ 大さじ2 ・ウスターソース 大さじ1温かいご飯 適宜好みでゆで卵 適宜きゅうりのピクルス 適宜サラダ油 大さじ1/2 下準備 ・玉ねぎ、にんにくはみじん切りにする。 作り方 1にんにく、玉ねぎ、ひき肉を炒める フライパンにサラダ油、にんにくを入れ、中火にかける。香りが立ったら玉ねぎを加え、全体が透き通ってしんなりするまで2分ほど炒める。ひき肉を加え、肉の色が変わるまでほぐしながら炒める。 2カレーソースの材料を加える カレー粉を加え、1分ほど炒める。粉っぽさがなくなり、完全になじんだらOK。ケチャップ、ウスターソースを加え、さっとなじませる。

POINT!

スパイスの香りを引き出してくれるのは「熱」と「油」。きちんと炒めて熱を入れていくことで、油にスパイスの成分が溶け出るのです。 3水を加え、煮る 水1/2カップを加えてなじませ、ときどき混ぜながら2分ほど煮る。 4ご飯を盛り、カレーをかける 水分がとんでとろみがつき、混ぜるとフライパンの底が見える状態になったら火を止める。器に温かいご飯を盛り、カレーをかけて、好みでゆで卵、ピクルスを添える。

（1人分639kcal、塩分1.6ɡ）

カルボナーラ、ペペロンチーノ

などのパスタや、

チヂミ、キッシュなどの

生地にも「黄金比率」が！

昔ながらの基本料理だけじゃなく、

いまどきの定番も含む100メニューの「黄金比率」を

1冊にまとめました。

「味つけ黄金比率」で基本の料理100

味つけがうまくいかない人に贈る基本の料理本、できました！ 豚のしょうが焼き、青椒肉絲、カルボナーラなど定番おかずの味つけを、すべて「黄金比率」で紹介。だれがいつ作っても、味つけがバチッと決まることを保証します。

好評発売中！

詳細・購入はこちら

料理/市瀬悦子 撮影/郄杉 純 スタイリング/浜田恵子