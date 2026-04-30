10分で絶品！黄金比率の『キーマカレー』レシピ。簡単味つけで子供も喜ぶ

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なんとなーく味つけして、おいしかったりイマイチだったり。そんな人にオレぺから提案したいのが、いつでも100％味つけに成功する魔法の配合！　名づけて「味つけ黄金比率」。量りやすく覚えやすいように工夫した、試作を重ねてたどり着いた自信作です。今回は、黄金比率の味つけで手軽に作れる、親しみやすい味わいの「キーマカレー」をご紹介します。

たとえば、
「キーマカレー」の味つけなら。

カレーソースの黄金比率

このカレーソースってどんな味

カレー粉のスパイシーな辛みに、ケチャップとウスターソースで甘酸っぱさをプラス。辛すぎず、大人も子どもも食べやすいカレー味です。

このカレーソース、ほかにもこんなメニューに使えます！

炒飯、焼きそば、ナポリタンをスパイシーな味つけに。やや水分多めなので、ベタつかないよう2〜3人分を目安に使って。

黄金比率の
キーマカレー

ケチャップやウスターソースで甘みを出した、親しみやすい味わい。炒めはじめて10分たらずで仕上がる手軽さも魅力です。

材料 （2人分）

合いびき肉　200g玉ねぎ　1/2個にんにく　1/2かけ〈カレーソース〉　・カレー粉　大さじ1　・トマトケチャップ　大さじ2　・ウスターソース　大さじ1温かいご飯　適宜好みでゆで卵　適宜きゅうりのピクルス　適宜サラダ油　大さじ1/2

下準備

・玉ねぎ、にんにくはみじん切りにする。

作り方

1にんにく、玉ねぎ、ひき肉を炒める

フライパンにサラダ油、にんにくを入れ、中火にかける。香りが立ったら玉ねぎを加え、全体が透き通ってしんなりするまで2分ほど炒める。ひき肉を加え、肉の色が変わるまでほぐしながら炒める。

2カレーソースの材料を加える

カレー粉を加え、1分ほど炒める。粉っぽさがなくなり、完全になじんだらOK。ケチャップ、ウスターソースを加え、さっとなじませる。
POINT!
スパイスの香りを引き出してくれるのは「熱」と「油」。きちんと炒めて熱を入れていくことで、油にスパイスの成分が溶け出るのです。

3水を加え、煮る

水1/2カップを加えてなじませ、ときどき混ぜながら2分ほど煮る。

4ご飯を盛り、カレーをかける

水分がとんでとろみがつき、混ぜるとフライパンの底が見える状態になったら火を止める。器に温かいご飯を盛り、カレーをかけて、好みでゆで卵、ピクルスを添える。
（1人分639kcal、塩分1.6ɡ）

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料理/市瀬悦子　撮影/郄杉 純　スタイリング/浜田恵子