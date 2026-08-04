オレンジページ☆デイリー

2026年の電気代どうなる？年間約2万円負担増の「再エネ賦課金」を家電王が解説

ニュースなどで「電気代が上がる」という話題を見聞きして、家計への影響が気になっている方もいるのではないでしょうか。「制度が変わると具体的にど…