オレンジページ☆デイリー
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冬瓜って生で食べられるの!? シャキシャキさっぱり『冬瓜とハムの甘酢あえ』夏に最高！
冬瓜は煮もののイメージがあるけれど、実は生でもおいしく食べられるんです。シャキシャキ食感が新鮮で、さっぱりとした甘酢味は夏にぴったり。ハムの…
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2026年の電気代どうなる？年間約2万円負担増の「再エネ賦課金」を家電王が解説
ニュースなどで「電気代が上がる」という話題を見聞きして、家計への影響が気になっている方もいるのではないでしょうか。「制度が変わると具体的にど…
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火を使わない高タンパク・栄養満点おかず！しらす入り『アボカド＆トマトしそ納豆』
火を使いたくない暑い日は、切ってあえるだけの簡単おかずが頼りになる。 アボカドとトマトに、納豆としらすを合わせれば、たんぱく質もしっかりとれ…
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そうめんと具を一緒ゆでで時短ラク『豚しゃぶとレタスのナッツぶっかけ』
夏のヘビロテ食材といえば、そうめん。今回は、お肉と野菜が入ってボリューム満点、ナッツの歯ごたえがやみつきになる簡単ぶっかけそうめんをご紹介し…
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ポケモンコラボ長崎「金蝶ソース」×「ごとう手延べうどん」で作るソース焼うどんレシピ／デンリュウ・ローカルActs
地域の〈推しポケモン〉がナビ日本各地の「おいしい」を楽しもう！ポケモンたちが地域の魅力を国内外に発信するお手伝いをする活動「ポケモンローカル…
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プロがリアルに勧めるセルフ白髪ケア名品3選／マスカラ・パウダー・トリートメント
「白髪生（しらがお）ふる 事は思はず 変水（をちみず）は かにもかくにも 求めて行かむ」こちらは万葉集に収められた佐伯宿禰赤麻呂（さえきのすくね…
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あなたのその不眠・夏バテは「腸冷え」が原因かも！解消マッサージ＆簡単エクササイズ
夏バテや夏風邪、寝つきの悪さなどに悩まされているそこのあなた。それ、〈腸の冷え〉が原因かも！エアコンが欠かせないこの時期は、屋内外の温度差で…
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【40代夏のたるみ毛穴対策】冷やしタオル＆専用下地で化粧崩れしない！夏の汗・皮脂
年齢とともに気になってくる、黒ずみやたるみなどの毛穴悩み。ファンデーションで隠しても、汗や皮脂でメイクがくずれると、かえって目立ってしまうこ…
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塩と氷で5分！DAISO『シャーベット袋』が夏休みのワンオペ育児を救う神アイテム
子どもたちが夏休みのみなさん、お疲れ様です！毎日予定があるわけではないし、こう暑いと外で遊べない日もある……親子ともにストレスがたまること…
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肉なしで衝撃のウマさ！ウー・ウェンさんの『厚揚げとオクラの水餃子』もっちもち
もちもちの皮で包む、料理家・ウー・ウェンさんの水餃子。本場中国では、水餃子は皮が主食で、あんは「おかず」。旬の野菜や身近な食材で、自由にアレ…
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【暑くならない】ツナ缶汁が出汁替わり⁉うまみたっぷり『ツナとキムチの豆乳うどん』
火を使いたくない日は、この一杯。レンチンできる冷凍うどんと加熱いらずの食材だけで、あっという間に完成します。おいしさの決め手は、ツナ缶の缶汁…
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大島由香里『朝早くスタートすると有意義に過ごせる！番組を通し朝の魅力を教えられました』
古川琴音『人と人との繋がりから生まれるものを大切にしたい。30歳を前に思いが強くなりました』フリーアナウンサー・大島由香里さんおおしま ゆかり…
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【捨てちゃダメ】旬を使い切る『冬瓜の皮のきんぴら』冬瓜の栄養と調理のコツも伝授！
冬瓜を調理するときにむいた皮、捨ててしまうのはもったいない！ごま油で炒めて甘辛く味つけすれば、ご飯がすすむきんぴらに変身します。えぐみも気…
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余った『納豆の添付たれ』は捨てないで！レタスと和えるだけで絶品ナムル風サラダに
納豆の添付たれ、使わずに残っていませんか？だしのうまみがきいたたれは、実は調味料としても大活躍。レタスにさっとあえるだけで、ナムル風のサラ…
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【春雨は戻さずフライパンへ】甘辛味がしみっしみの『春雨と牛こまのカンタン中華煮』
春雨は戻さず、そのままフライパンへ。牛こまといっしょに煮れば、煮汁をたっぷり吸って味しみしみに。シャキッとしたにらがアクセントになり、つるん…
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【15分で晩ごはん】洋風生姜焼きで白飯が進む『ズッキーニと簡単ポークチャップ』
いつものしょうが焼きを、洋風にアレンジ。ケチャップのやさしい甘みとウスターソースのほどよい酸味で、ご飯がすすむひと皿に仕上げます。豚肉と野菜…
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掃除機「強モードで時短」は逆効果？電気代が4分の1になるプロの節電術とは
部屋の掃除をするとき、「強」モードで一気にかけたほうが、使用時間が短くなって節電につながるのでは？と考えたことはありませんか？「強で手早く…
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【白あえの味が決まる】ごま大さじ1、醤油・ごま油大さじ1/2で『貝割れの白あえ』
火を使わず、あえるだけで完成する手軽な白あえ。シャキシャキのかいわれ大根がアクセントになり、豆腐のやさしい味わいとごまの風味がよく合います。…
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「お盆」の謂れと習わし「暑気払い」は何をする？行事室礼研究家が教える8月の歳時記
いよいよ夏本番、8月がスタートしました。 8月の和風月名は「葉月（はづき）」。まだまだ暑さが残るものの、暦の上では秋が始まる月。葉が紅葉して落…
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暑くて料理をする気力がない日にも。火を使わないのに栄養満点！『絶品玉ねぎ納豆丼』
暑くて料理をしたくない日でも、たんぱく質はしっかりとりたい。そんな日にうれしいのが、料理家・郄山かづえさんお気に入りの『玉ねぎ納豆丼』…