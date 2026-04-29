4人組バンド・King Gnuの楽曲『SPECIALZ』について 、アメリカレコード協会（RIAA）によりゴールド認定を受けたことが、29日に所属するレコード会社から発表されました。

■過去にはCreepy Nutsや米津玄師もゴールド認定を獲得

アメリカレコード協会（RIAA）は1952年に設立された機関。アメリカ国内の売り上げや再生数に応じて認定を行っており、過去にはヒップホップユニット・Creepy Nutsの『オトノケ』や『Bling-Bang-Bang-Born』、米津玄師さんの『KICK BACK』などが認定を受けています。

今回ゴールド認定を受けたKing Gnuの『SPECIALZ』は、2023年9月1日より配信がスタートされ、テレビアニメのオープニングテーマとして書き下ろされたシングル楽曲です。

ビルボードジャパンが発表するグローバルチャート“Global Japan Songs Excl. JAPAN”でもフランス、イギリス、アメリカ、ブラジル、南アフリカで1位を獲得するなど、国内のみならず海外での人気も高い楽曲だということです。