メ～テレ（名古屋テレビ）

ゴールデンウィーク中に増えるのは、車のトラブルです。様々なSOSが舞い込むJAF名古屋ロードサービス隊に密着しました。

「ガタガタ言うようになって、何かと思ったらパンク」(依頼者)

行楽シーズンに増える、車のトラブル。

ゴールデンウィークに入り、JAFへの依頼が相次いでいます。

「GW中は出動回数が1.5倍から2倍ほど増える」(JAF名古屋ロードサービス隊 小嶋翔吾さん)

JAFでは2025年のゴールデンウィーク期間中、愛知県内だけで5867件のロードサービスに対応したといいます。

ドライバーからのSOSを受け対応

JAF愛知支部の小嶋翔吾さんは「タイヤがへこんでいる」との連絡を受け、現場に駆けつけました。

「ここに何か刺さってるっぽいですね」(小嶋さん)

釘でしょうか。走行中、タイヤに刺さりパンクしてしまったようです。

依頼者の車にはスペアタイヤが積まれておらず、応急処置として貸し出しタイヤと交換。10分足らずで作業は終わりました。

「すごくスムーズで良かった」(依頼者)

「エンジンがつかない」という依頼

小嶋さんが所属するJAF名古屋東基地は、車が故障したり事故を起こしたりしたドライバーからのSOSを受け、現場に急行し対応にあたります。

29日の出動要請は他にも――。

「天白区でバッテリー上がりの要請」(小嶋さん)

50代男性からの依頼は、「車で出かけようとしたところエンジンがつかない」というもの。

早速、ボンネットを開けて確認すると――。

「バッテリーの電圧が表示されるようになっているが、本来12.6Vという数値だが少し下がっているので、バッテリーが上がっている状態」(小嶋さん)

GWはバッテリーのトラブル多発

ゴールデンウィーク中、特に依頼が多いというバッテリーのトラブル。

2025年のGWでは、出動理由の44.7%を占めました。

「普段乗らないので…」(依頼者)

Q.最近調子が悪い？

「全然それはない」(依頼者)

ライトの消し忘れなどもなかったそうですが、何が原因だったのでしょうか。

「バッテリーが5年経過しているようで、バッテリーの劣化によるものかと思う」(小嶋さん)

こうした事態に備え、JAFでは連休中に交換用のバッテリーを多めに持って現場に向かいます。

「お出かけ前にしっかり点検を」

遠出の機会が増えるゴールデンウィーク。

お出かけ前に車を点検することがトラブルを未然に防ぐと、小嶋さんは話します。

「連休に長距離走行する前には一度点検をして、必要であれば整備を受けることで未然に防げる不具合も多い。ぜひしっかり点検を」(小嶋さん)