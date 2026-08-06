メ〜テレニュース
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お盆の交通機関の混雑は8日がピーク 東名・新東名では最大25kmの渋滞予想
メ～テレ（名古屋テレビ） お盆休みで、東海地方の空の便や新幹線の混雑、高速道路の渋滞が8日にピークとなる見込みです。 8日…
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ドラゴンズ2軍拠点誘致 1次選考通過の全22自治体が判明 愛知18市町、岐阜3市、三重1市
メ～テレ（名古屋テレビ） ドラゴンズ2軍拠点の移転先の公募で、1次選定を通過した22の全自治体が判明しました。 1次選考を通過したの…
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名鉄バスが運賃を平均10％ほど値上げへ 運転手不足や燃料費高騰が背景 認められれば12月から
名鉄バスが、運賃の値上げを申請しました。認められれば、10%程度の値上げになります。 名鉄バスは深刻な運転手不足への対応や、燃料費…
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名古屋の一部地域で空き缶やビンの「各戸収集」試行 新しい収集車でコスト削減、分別意識アップへ
名古屋市の一部地域で、今年度から可燃ごみと同じように資源ごみを自宅の前に出すことができるモデル事業が始まりました。その狙いは…？ …
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奈良市で母娘の遺体が見つかった事件 母親の死体遺棄罪で37歳男を起訴 娘の死体遺棄容疑でも追送検
メ～テレ（名古屋テレビ） 奈良市で母親と娘の遺体が見つかった事件で、無職の男が母親の遺体を遺棄した罪で7日起訴されました。 奈良…
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岐阜・揖斐川の女性2人遺体遺棄事件 被告の36歳女に懲役3年求刑 弁護側は無罪主張
メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県内に女性2人の遺体を遺棄した罪に問われている女に、検察は懲役3年を求刑しました。 起訴状などによ…
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「ポケモン」電気バスが運行 車体にミジュマルやピカチュウ 三重・伊勢神宮の外宮と内宮を結ぶ
メ～テレ（名古屋テレビ） 人気アニメ「ポケットモンスター」のキャラクターが描かれた電気バスが、8日から三重県伊勢市を…
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ロシアの侵攻から4年半…ウクライナ避難者を助ける団体が資金難 名古屋拠点の「日本ウクライナ文化協会」
メ～テレ（名古屋テレビ） ロシアによるウクライナ侵攻が始まってから4年と5カ月。この間、名古屋で避難民の支援を続けてきたNPO団体が…
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「社長」からLINEで1000万円振り込み指示…事務員が取った行動は？ 急増する詐欺の手口を語る
メ～テレ（名古屋テレビ） 「社長」からLINEで届いた1000万円の振り込み指示。やりとりを信じた従業員が取った行動は…。最近、愛知でも…
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お盆休みを海外で過ごす人たちの出国ピーク 7200人が出発予定もお盆の予約者は前年を下回る 中部空港
メ～テレ（名古屋テレビ） 7日は、お盆休みを海外で過ごす人たちの出国がピークとなり、中部空港の国際線は旅行客などで混雑して…
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ジブリパークに新エリア整備へ スタジオジブリの原点「風の谷のナウシカ」の世界観を表現
メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県は「ジブリパーク」の新たな整備方針を発表しました。映画「風の谷のナウシカ」の世界観を表現す…
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【地震】岐阜県内で震度1 岐阜県飛騨地方を震源とする最大震度1の地震が発生 津波の心配なし
メ～テレ（名古屋テレビ） 8月7日午前10時4分ごろ、岐阜県飛騨地方を震源とする最大震度1の地震が発生しました。 岐阜県内では最大震…
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小学校講師の男を逮捕 18歳未満女児のわいせつ画像データ10点を所持 三重県警
メ～テレ（名古屋テレビ） 18歳未満の女児のわいせつな画像データを所持していたとして、津市の小学校講師の男が逮捕されました。…
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名古屋市営駐車場の定期券購入者263人の個人情報漏えいの可能性 指定管理者が運営…現時点で被害なし
名古屋市は6日、不正アクセスによって市営駐車場の定期券を購入した客の個人情報が漏洩した可能性があると発表しました。 名古屋市によ…
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名古屋高速に自転車が進入 路側帯を逆走 料金所で男性を保護「間違えて入った」
メ～テレ（名古屋テレビ） 6日午前、名古屋高速に自転車が進入し路側帯を逆走しました。 名古屋市中区の名古屋高速。車が料金所を通過…
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名古屋城お堀のシカ1頭が死ぬ 親子のうち子どもか お堀で暮らすシカは1頭に
メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市は、名古屋城のお掘で長年愛されてきたシカ1頭が死んだと発表しました。 名古屋城のお堀では、江戸…
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牧尾ダムで7日から節水対策 愛知用水の水源施設 貯水率が60.7％と下回る
メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県と岐阜県の水がめ「牧尾ダム」で、7日から節水対策が行われます。 牧尾ダムは、長野県木曽町と王滝村…
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ドラゴンズ2軍拠点の移転先 東海3県の22の自治体が1次選定を通過 来年にも優先交渉権者を決定
メ～テレ（名古屋テレビ） 中日ドラゴンズは、ナゴヤ球場の老朽化に伴う2軍拠点の移転先として、東海3県の22の自治体が1次選定を通過し…
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東海テレビが全従業員を対象にした調査結果を発表 ハラスメント疑惑が週刊誌で報じられたことを受け
去年11月に当時の会長による会食などでのハラスメント疑惑が週刊誌により報じられた東海テレビは、全従業員を対象にした調査結果を発表しました。 …
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「素晴らしいプレイヤーになる1つのカギ」バスケ界のスター八村塁選手 若い世代に直接指導
メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋に日本バスケ界のスーパースター・八村塁選手が。若い世代に直接指導も。 NBAプレ…