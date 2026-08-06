名古屋の一部地域で空き缶やビンの「各戸収集」試行 新しい収集車でコスト削減、分別意識アップへ

名古屋市の一部地域で、今年度から可燃ごみと同じように資源ごみを自宅の前に出すことができるモデル事業が始まりました。その狙いは…？ …