「うるさい」少年ハンマーで殴られ顔の骨折る重傷　逃走中の“立てこもり”男は以前も騒音めぐりオノで少年襲撃　東京・福生市

東京・福生市で男がハンマーで少年らを殴り、その後立てこもった事件で、現在も男は逃走中です。現場の状況を中継でお伝えします。

午前7時20分ごろ福生市加美平の路上で40代の男がハンマーで少年2人を殴り、駆けつけた警察官に農薬のようなものを吹きかけました。

少年の1人は顔の骨を折るなどの重傷を負い、警察官など合わせて5人が怪我をしましたが、いずれも命に別条はないということです。

男はその後、サバイバルナイフをもって自宅に1人立てこもったため正午ごろ警視庁が突入しましたが、男は逃走していました。

ーー警察官が突入した際、室内から何か見つかったのでしょうか？

自宅からは、男のものとみられるサバイバルナイフや複数のハンマーが見つかったということです。

ただ逃走している男が凶器を持っているかどうかはわかっていません。

ーー男はこれまでに似たような事件を起こしたことなどはなかったのでしょうか？

男は犯行当時、「うるさい」と言って、騒音をめぐって少年らに襲いかかったとみられていますが、3年半ほど前にも、騒音をめぐって事件を起こしていたとみられることがわかりました。

家の前での騒音に腹を立てて斧で少年を襲ったということです。

今回と3年半前ともに「騒音」をめぐっての事件で、今回はハンマー、3年半前の際は斧を使い襲っていました。

ーー男が現在逃走しているとみられていますが、住民の皆さんはどんな人物か気になっていると思います。男の特徴など教えてください？

地域の防災無線でも男の身体的な特徴などを伝え注意するよう呼びかけがありました。

男は身長173センチぐらい、服装は上下ともにグレーのスウェット、髪は丸刈り、がっちりとした体格だということです。

ーー現在警視庁はどのように捜査を進めているのでしょうか？

警視庁は間もなく殺人未遂の疑いで逮捕状を請求する方針で、男の行方を追っています。