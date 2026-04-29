女優・出口夏希(24)のスタッフ公式インスタグラムが27日、更新され、出演しているフジテレビ系月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」でのオフショットを投稿。「いいね!」が3万件に届こうとしている。



【写真】両手を高くあげて大好評のポーズ「夏希ちゃん可愛すぎます!」

ドラマは2005年、新人教師・朝野峻一（北村匠海）が赴任した若狭水産高校を舞台にしたもので、教え子の菅原奈未（出口夏希）らが水産学校で作るサバ缶を宇宙食にする夢に挑戦する。第3話が27日に放送され、高校生たちの工夫で、宇宙食の安全衛生管理のためのHACCP認証を取得する奇跡を起こし、熱意がJAXAの皆川有紀（ソニン）に届いたところで卒業する。



出口のスタッフインスタには「JAXAでのオフショット」とあり、制服姿の出口がJAXAを背景に両手を高く伸ばしている。空は晴れ渡って爽やか感満載のショット。ドラマファンから「筑波じゃないですか!!この前行ったよぉぉぉ!!投稿ありがとうございます おスタイル抜群すぎるっっっ可愛すぎ」「夏希ちゃん可愛すぎます!」「ロケットポーズですかかわいい」「オフショありがとうございます︎ そのポーズ可愛い」「演技力も素晴らしい」などと絶賛の声が届いている。



（よろず～ニュース編集部）