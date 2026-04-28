コンビニの域、超えてるって（汗）【ファミマ】食べたら沼♡「新作スイーツ」

癖になりそうな食感が魅力の「新作スイーツ」が【ファミリーマート】に登場。コンビニスイーツとは思えないラインナップが集まっており、気晴らしに食べるおやつにもうってつけです。今回はチーズ味やチョコ味など、さまざまな味わいのスイーツをご紹介します。

本格派！「濃厚なめらかチーズケーキ」

@sujiemonさんが「しっとりととろける濃密な食感」と評価したこちらのチーズケーキ。トッピングのないシンプルさが魅力的で、チーズの風味を心ゆくまで堪能できそうです。おやつはもちろん、食後のデザートにもペロリと食べられるかも。

みんなでシェアできる「もっちりクリームロール（チョコ）」

5等分にカット済みのロールケーキ。手間なくシェアできるため、みんなで食べたいおやつにぴったりです。公式サイトによれば「もちもち食感」が楽しめるよう。たっぷりのチョコホイップが、ココア生地で巻かれています。

アーモンドをトッピングした贅沢感「も～っちり食感キャラメルドーナツ」

キャラメルのほろ苦い甘さが堪能できそうなドーナツ。公式サイトによると「も～っちりとした食べ応え」なのだとか。ドーナツの中にキャラメルクリームが絞られているのもポイント。噛むごとに風味の広がりが楽しめそう。表面のアーモンドが食感の良いアクセントになってくれます。

チョコたっぷり感がたまらない！「小枝クレープ」

【森永】のお菓子「小枝」とコラボしたこちらのスイーツ。ほどよい厚みがある折りたたまれたクレープ生地は、公式サイトによると「もちもち食感」とのこと。チョコクリームやチョコ掛けアーモンドパフを合わせた、チョコ感たっぷりな仕上がりもたまりません。片手で気軽に食べやすい、細長く持ちやすい形状です。

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※こちらの記事では@sujiemon様、@nyancoromochi_sweets_blog様、@oyatsu_panpon様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino