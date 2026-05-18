プロレスラー・ジャガー横田（64）の夫で「ジャガークリニック」を経営する医師・木下博勝氏（58）が18日に自身のインスタグラムを更新。「何もしていないのに疲れる」と訴える人々の原因について言及した。木下氏は「最近、『何もしていないのに疲れる』という20〜40代がかなり増えています。もちろん、貧血、甲状腺、睡眠不足、など病気が隠れている場合もあります。ただ最近の研究では、“慢性的なストレス”や“情報過多”