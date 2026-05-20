「焼肉店」の倒産ラッシュが続いている。東京商工リサーチの調査によると、2025年度の「焼肉店」の倒産（負債1000万円以上）は57件にのぼり、これは前年度比14.0％増の数字であり、2年連続で過去最多を更新したそうだ。原材料費や人件費の高騰に加え、消費者の節約志向も重なり、いま、焼肉業界は明確な逆風下にある。そうしたなか、ひときわ象徴的な存在がある。かつて全国に800店舗以上を展開し、世界展開も果たした焼肉チェーン