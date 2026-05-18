「ヨガやピラティスに通う時間がない…」「ボディメイクをしたいけど、続かない…」そんなふうに、美活を後まわしにしていませんか？忙しい毎日でも、体は変えられます。しかも朝、たった1分から。今回は、SNS総再生数約1億回の人気メソッド「くびれヨガ」を提唱するヨガ講師・tsuki（ツキ）さんに、美しいボディラインを手に入れる1分習慣を教えていただきました。本記事は、新刊『くびれヨガ』から抜粋・編集したものです。写真