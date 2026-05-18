5月15日、5人組アイドルグループ「M!LK」の塩崎太智が、Instagramに移動中の写真を投稿した。貴重なオフショットはファンからも好評だが、塩崎が持っていた “あるもの” に注目が集まっている。塩崎は雲と飛行機の絵文字を投稿し、空港の動く歩道に乗る写真を添えた。「キャリーバッグを引く塩崎さんは、黒いシャツにパンツとラフなスタイルでした。空港を移動中に撮影したようで、肩から茶色のバッグを提げていました。こ