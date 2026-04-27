WEBコミック誌「コミック アース・スター」の公式サイトが27日に更新され、25年3月より連載中の漫画作品「小春とふたりのナイト」について、連載を中止すると発表した。複数の読者から他作品と酷似しているとの指摘が寄せられたため。作者は剽窃の意図はなかったと説明しているという。

同サイトで「『コミック アース・スター』にて2025年3月27日より連載中の漫画作品『小春とふたりのナイト』につきまして、読者の皆様より漫画家の紺吉先生がSNS上で公開されている『王子様と二等辺三角関係になる漫画』に酷似しているとのご指摘をいただきました」とし、「ここに紺吉先生、ならびに読者の皆様にご不快な思いをさせてしまったことをお詫び申し上げます」と謝罪した。

コミック アース・スター編集部は『小春とふたりのナイト』の作者である餅田心氏に聞き取りを行ったとし、「連載開始の1年ほど前に『王子様と二等辺三角関係になる漫画』を拝読しており、連載開始直前にはご覧になっていなかったものの、以前お読みしたこちらの作品の内容が、頭に残っており影響を受けてしまったとのことです」と説明。「餅田先生ご本人としては剽窃の意図はなかったとお話をいただきました」とした。

続けて「本件については、担当編集ならびにネームを確認する編集長、および編集部全体で、『王子様と二等辺三角関係になる漫画』を事前に把握していなかったため、本作の連載立ち上げの際にその類似性などの指摘・修正・改善を我々ができていなかったことが問題点の一つであります。第1話では読者の皆様が複数ご指摘するほどに類似点があり、これを事前に指摘・修正・改善できなかったことと合わせて、ひとえに編集部の不備、怠慢であったと考えております」と釈明。

「先行作品をご制作された紺吉先生に対しまして経緯のご説明とお詫びをさせていただいております」とし、「弊誌編集部の至らなかった部分が、紺吉先生、読者の皆様、および関係各位に多大なご迷惑をおかけいたしました。申し訳ございませんでした」と謝罪した。

その上で「本件につきましては連載の中止と作品全エピソードの取り下げ、また5月発売予定でした単行本2巻の発売中止という対応をさせていただきます（電子書籍に関しましてはシステムの関係上、順次取り下げという対応になります）」と、連載中止や単行本の発売中止を決定したと説明し、「弊誌は読者の皆様、漫画家の皆様に対して、より一層誠実な対応を目指してまいります」と強調した。