桜井日奈子、“岡山の奇跡”と呼ばれるようになったまさかの理由「事務所が付けたわけではないんですけど…」
俳優の桜井日奈子（29）が24日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（後1：00）に出演。“岡山の奇跡”という異名のルーツを明かした。
【写真】「カッコいい！セクシー」サラシ×ショーパン姿で美腹筋を披露した桜井日奈子
番組冒頭、デビュー当時の写真が公開されたが、黒柳徹子が「17歳で芸能界デビュー。当時は『岡山の奇跡』と呼ばれて話題になった。これはどういうこと」と尋ねた。
桜井は「これはうちの事務所が付けたわけではないんですけど」と切り出すと、「ネットニュースで私のことを知ってくださった芸能関係の方が『岡山の奇跡だ』っていうふうに付けてくださって、その名前が独り歩きするような形で広まったんです」と明かした。
【写真】「カッコいい！セクシー」サラシ×ショーパン姿で美腹筋を披露した桜井日奈子
番組冒頭、デビュー当時の写真が公開されたが、黒柳徹子が「17歳で芸能界デビュー。当時は『岡山の奇跡』と呼ばれて話題になった。これはどういうこと」と尋ねた。
桜井は「これはうちの事務所が付けたわけではないんですけど」と切り出すと、「ネットニュースで私のことを知ってくださった芸能関係の方が『岡山の奇跡だ』っていうふうに付けてくださって、その名前が独り歩きするような形で広まったんです」と明かした。