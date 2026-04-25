4月22日深夜に放送されたテレビプロデューサー・佐久間宣行氏（50）がパーソナリティを務めるラジオ番組「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（ニッポン放送）にお笑いコンビ・さまぁ〜ずがゲスト出演。

放送の中で、三村マサカズ（58）が、1年3カ月前に引退した元国民的アイドルグループのリーダーについて言及した――。

録音放送となったこの日、佐久間氏とさまぁ〜ずの3人はお笑い談義に花を咲かせた。

番組の中盤で、佐久間氏がツッコミでありながらいじられキャラの三村を「（三村さんが現れるまでは、）みんなのおもちゃになるツッコミの人っていなかったですよね」と分析。

さらに佐久間氏は、今ではフットボールアワーの後藤輝基（51）や、ブラックマヨネーズの小杉竜一（52）などいじられ役のツッコミ担当も多いが、「昔はツッコミの人っていじられ役ではなかったですよね。ボケ（役）をいじるのはあったけど」と解説していた。

三村にも自覚があったようで、「だからみんなね。俺をいじるのが雑で、ネクタイ見せてツッコませるとか（あった）」といじられるツッコミの苦労を語っていた。

佐久間氏から芸人からのいじりではなく「（タレントによる）地獄の“フリ”はたくさんあったんですか」と尋ねられ、「たくさんあった」と答えた三村。さらに、「一番雑だったイジリはほんと、中居（正広）君とか雑だった。すげー雑だなぁ」と告白していた。

これに佐久間氏は、「それはなんというか。いい所もあるじゃないですか」とフォローしていた。

『森田一義アワー 笑っていいとも！』（フジテレビ系）で共演して以来親しく、プライベートでもゴルフや飲みに行ったことがあるという2人。三村は中居の一番雑なイジリを思い出したことだろう。