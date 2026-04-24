落語家の笑福亭鶴光（78）が、24日放送のニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）にゲスト出演し、下ネタ哲学を語った。

落語だけでなく、ラジオパーソナリティーとしても長く活躍。同局「笑福亭鶴光のオールナイトニッポン」やMBS「ヤングタウン」など、深夜番組での下ネタで人気を博した。

コンプライアンスも年々、厳しくなる中、パーソナリティーのフリーアナウンサー有働由美子からは「師匠は全部、許されるじゃないですか？」と問われた。

鶴光は「許されるというか、許してくれているというか」と返答した。「ここまで年いったら、生存確認する（意味合いもあるのでは）。僕は政治のこと、一切言わないじゃん？りっしんべんの“性”は言うけど」。ジョークを挟みつつも、「僕からそれ取ったら何が残る？何も残りまへんで？」と訴えた。

有働からは「途中、なかったんですか？言いすぎやとか、やめようかなみたいな」とも質問された。鶴光は「一番最初の時、オールナイトニッポンをやった時は、もの凄い抗議の電話がありました」と打ち明けた。「そのたびに、“はいはい！はいはい！そのように”って」。しかし、年を経るごとにリスナーの反応も変わってきたという。

「それがだんだん、年齢を経るごとにクレームは来なくなったね。ある程度、年齢行っていると許されるということだ。若い子がギラギラして言うてる下ネタと、おじいちゃんがぽろっと言う下ネタね。それがその場を緩和させる。かわいいってものになってくるんや」

有働から「師匠のは、かわいいですもんね」と相づちが入ると、鶴光はすかさず「相当大きいもの持ってるんですが」と、さっそく下ネタが入った。

長年、下ネタを話す上で、哲学があるという。「まだ自分自身が男であるという証拠やねんけどな。これを忘れてしまうと、枯れてしまうと、逆の別の方…AVに走ったり、そっち側に行ってまうと思う」。その上で、「僕はまだ男であって、きれいな女の子とか、かわいい人を見たら、ん？と思うタイプ」と自己分析した。「それをちょこっと小ばなし的にすると、それが下ネタになる。現実のリアリティーの下ネタやねん。想像の下ネタって、いやらしくなるわけや。川上宗薫の世界になるわけや」。官能小説で知られた作家の名を挙げつつ、ポリシーを語った。