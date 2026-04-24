40代で筋トレをするか、しないか。この選択が、その後の人生に思っている以上に大きな差を生む。体力や見た目だけでなく、将来の健康リスクにいたるまで、その差は年齢とともに広がっていく。なぜ、ここまで違いが生まれるのか。医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオン氏が書き、世界20か国以上で続々刊行されている『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』からヒントを紹介しよう。（ダイヤモンド社書籍編集局・三浦岳）

「筋肉の不足」が将来の健康問題を生む

40代に入り、「以前より太りやすくなった」「疲れが取れない」と感じることはないだろうか。多くの人はこれを単なる加齢のせいにして、食事を減らしたり手軽なダイエットに飛びついたりする。

だが、医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオンによる『筋肉が全て』によれば、ここで「筋トレをするか、しないか」が、その後の人生を決定づける残酷な差を生むという。

本書は、肥満や不調の根本原因を「脂肪の多さ」ではなく「筋肉の不足」にあると断言する一冊だ。著者は、筋肉を単に体を動かすエンジンではなく、代謝を支え、免疫を高め、病気から身を守る最大の「臓器」であると説く。

40代は「勝負の年」である

特に40代という時期の重要性について、著者は次のように警告している。

40代半ば以後の数年は勝負の年だ。この時期は体脂肪の増加ばかりが目につくが、目に見えないところでもっと微妙な影響が起きている。ゆっくり静かに進行する筋肉の崩壊だ。

適切な食事と筋力トレーニングを怠ると、30代から始まる骨格筋量の減少（サルコペニア）と筋力の低下（ダイナペニア）は、50歳までにかなり顕著になる。――『筋肉が全て』

この「静かなる崩壊」を見て見ぬふりをして筋トレを「しない人」は、どうなるのか。失われた筋肉は体脂肪に置き換わり、筋力と可動性が低下し、代謝も乱れる。

その結果、年齢を重ねるにつれて、糖尿病や心疾患、さらには認知症のリスクが跳ね上がり、いずれは自分の足で歩くことすら困難になる可能性が上がる。

今日選択した行動が「明日の自分」を決める

一方で、40代で筋トレを「する人」は、自らの手で未来を切り開くことができる。

高タンパク質の食事を摂り、筋力トレーニングによって筋肉に刺激を与え続けることで、筋肉の減少傾向を食い止め、逆転させることが可能だ。

筋肉という「最強の鎧」をまとうことで、全身の炎症は抑えられ、活力に満ちた日々を送ることができる。思考も明晰になり、仕事のパフォーマンスも向上するだろう。

私たちは皆、等しく年を取る。しかし、どのような老後を迎えるかは決して平等ではない。

本書は次のような力強い言葉を投げかけている。

「年齢はあらゆる人を平等に扱う。自分が選択した習慣が、年を取ったあとの人生を決める」

人生の後半戦を寝たきりで過ごすか、それとも活力に満ちて自分らしく生きるか。その残酷な差は、今日あなたが筋トレを行うかどうかにかかっている。未来の自分のために、いますぐ筋肉への投資を始めよう。

（本記事は、ガブリエル・ライオン著『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』に関連した書き下ろし記事です）

ガブリエル・ライオン（Dr. Gabrielle Lyon）

医師（DO）

イリノイ大学で栄養科学の学部課程を修了後、セントルイス・ワシントン大学において老年医学・栄養科学の臨床・研究フェローシップを修了。健康、パフォーマンス、老化、疾病予防におけるタンパク質の種類および摂取量の実践的応用に関する分野の専門家、教育者として活躍している。筋肉についての最新研究を網羅した本書は全米で大きな話題を呼び、ニューヨーク・タイムズベストセラー、ウォール・ストリート・ジャーナルベストセラー、USAトゥデイベストセラーとなり、世界各国での刊行が続いている。