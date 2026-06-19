『USA』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
女性自身
3イニングをパーフェクトに抑え最速97マイルで5者連続空振り三振を奪った
フルカウント
過剰な体脂肪が脳にインスリン抵抗性を生じさせ、記憶や情報処理の低下を招くとのこと
ダイヤモンド・オンライン
米紙USAトゥデイによると、公表済みスポーツカード取引で史上3位の高額記録
THE ANSWER
約187億円の巨額契約を結んだ主力選手の不可解な行動に米ファンが反発している
米記者からは「チームがプレーオフ目指すなら続けられない」と厳しい指摘が相次いだ
スナック菓子に含まれる質の悪い炭水化物やトランス脂肪酸が筋肉を蝕み老化を早めるとのこと
9回裏にフィリーズの走塁ミスで併殺が発生し逆転の好機が潰えた
ココカラネクスト
当初レッドカード提示と記録されたがFIFAが公式記録から削除したという
FOOTBALL ZONE
デイリー新潮
TickPickによると平均購入価格は約184万円でアメリカ史上最高額という
サッカーダイジェストWeb
主審はアメリカ人のイスマイル・エルファス氏が務めるとFIFAが公表した
ベルギー対アメリカ戦直前の決定にベルギー国内で不満と困惑が急速に広がっている
左派NGO「ディ・ファルケン」が税金由来の補助金で活動していたとのこと
プレジデントオンライン
後半、カナダのMFコネがカタールMFマティボとの接触で脚を負傷
後半6分、カナダのMFコネがカタールMFマティボと接触して負傷