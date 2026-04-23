2026年4月23日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、福井県の《隠れた名物》「ボルガライス」に注目！

【写真】スタジオの試食会に登場した「ワニ刺し」の感想は…？



今回『へぇ〜！そうだったのか!? 県民熱愛グルメ 極』のコーナーで注目したのは、福井県の隠れた名物「ボルガライス」。

ソースカツ丼が名物で、カツレツの年間支出額が日本一（福井市）でもある福井県だが、越前市や福井市などで《隠れた名物》として愛されているカツグルメが「ボルガライス」。



AKB48・山口出身・下尾みうと、初登場の福井出身・坂川陽香（写真提供：読売テレビ）

トンカツ、オムライス、デミグラスソースの〈おいしい三重奏〉からなるこの洋食グルメ、洋食店だけでなく、そばの名店などでも提供されており、注文の7割がボルガライスだという老舗そば店もあるという!?

ボルガライスの人気店に潜入し、おいしさのこだわりや、「ボルガ」の名前の由来を徹底調査。

スタジオ試食会にも「ボルガライス」が登場！ゲストたちの感想は――？

広島グルメの筆頭にあがるほどの郷土の味なのに、広島県民の間でも〈好き派〉と〈苦手派〉真っ二つに分かれるという賛否両論のグルメ「ワニ刺し」を『賛否両論!? 広島県備北地方 ワニ刺しの謎』と題して徹底調査！

「ワニ」とは、本物の「ワニ」ではなく、山陰や備北地方の方言で「サメ」のこと。好き派は「トロよりおいしい」と言うが、苦手派は「食卓に上ると、うわー！！となる」「無理」と全否定。そこまで拒否する理由とは？

スタジオの試食会に登場した「ワニ刺し」を、ゲストたちがおそるおそる食べてみると……？



山梨出身・マキタスポーツ（写真提供：読売テレビ）

『ケンミン小さな秘密』のコーナーで今回紹介するのは山梨県の秘密。

〈山梨県民は甲府市の市外局番「055」を言う時、不思議な発音になる!?〉。そして〈山梨県民は驚いた時に不思議なワードを言う!?〉の二つ。

果たして、山梨県民ならではの発音とワードとは――？