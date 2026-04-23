国内累計50万台突破！パナソニック「ラムダッシュ パームイン」【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】

【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】

それまでの男性用シェーバーとは大きく異なる、持ち手が一切ない丸みを帯びたフォルムが特長の「ラムダッシュ パームイン」。2023年に発売以来、国内累計出荷台数約50万台突破という人気商品だ。

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2023年に発売されたパナソニックの「ラムダッシュ パームイン」。人気の秘訣は、一般的なシェーバーとは異なる、手のひらにすっぽりとおさまるサイズ感と丸みを帯びた画期的な新しい形だ。そこに、ラムダッシュの刃と、リニアモーターのテクノロジーを凝縮し、コンパクトでありながら、本格的な剃り味を実現している。

「“指先でなでるように剃る”という新しいシェービング体験を提供しています」と語るのは広報の柴田さん。

また、そのスタイリッシュでコンパクトなフォルムの本体のほか、まるでイヤホンケースのような、キャリングケースも付属。USB充電【Type-C】に対応しているので、出張や旅行などの持ち運びにも便利だ。

おしゃれな洗面台などに置いても違和感のないデザインとなっており、SNS時代の自己表現アイテムにも適したカッコよさで、ビジネスマンから若年層まで、幅広く支持されている。

■だから売れ続けている！

深剃りの性能だけでなく、インテリアに馴染むデザインや、気持ちよく身だしなみを整えるパーソナルツールとしての価値に共感をいただいています。シェーバーの買い替えのニーズだけでなく、持ち運びのために買い増しとしての2台目の購入や、女性からのプレゼント需要の割合も高いです。

パナソニック

広報 柴田康子さん

広報・PRとして、製品開発の裏側やものづくりの思いを伝える企画、発信を日々行っている。

■肌をなでるように剃る新感覚のシェービング

「ラムダッシュ パームイン ES-PV3A」（実勢価格：3万3660円前後）※パナソニックストアプラス

手のひらのサイズにラムダッシュの5枚刃テクノロジーを凝縮。5枚刃システムとリニアモーター駆動で深剃りが可能。出張や旅行など持ち運びにも便利なキャリングケース付きで、USB充電【Type-C】に対応している。

「ラムダッシュ パームイン LITE ES-P330U」（実勢価格：1万9800円前後）※パナソニックストアプラス

手のひらのサイズに3枚刃テクノロジーを凝縮。「ラムダッシュ パームイン」に比べてややコンパクトでお値段もお手頃。初めて電動シェーバーを使う方にもオススメ。

「ラムダッシュ パームイン 70th ANNIVERSARY EDITION ES-PV70」（実勢価格：5万490円前後）※パナソニックストアプラス

昨年6月に発売されたパナソニックシェーバー事業70周年記念モデル。自然由来の素材NAGORIを採用した石目調デザインで、日本の風土をテーマにした4色のデザイン（桜・藍・金・紫）を採用し、見た目も美しい。5枚刃テクノロジーを手のひらサイズに凝縮。

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※2026年4月6日発売「GoodsPress」5月号37ページの記事をもとに構成しています

＜文／GoodsPress編集部＞

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