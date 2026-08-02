GoodsPress Web
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カルチャー好きなら手に取りなくなるはず。遊び心が詰まったサンゾー工務店のグラフィックTシャツ
たかがTシャツ、されどTシャツ…。Tシャツ選びってなかなか難しいもの。なぜなら、その1枚で自分自身のアイデンティティが明らかになるといっても過言…
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進化形大画面テレビvs.高品質プロジェクター頂上決戦【GoodsPress 2026上半期AWARD】
2026年のビジュアル機器は、大画面テレビとプロジェクターの頂上決戦が加熱。超高画質を突き進むテレビ、画質と設置自由度を極めたプロジェクターから…
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初心者でも毎日ドリップしたくなる。湯量の目安が分かるコーヒースケールで美味しい一杯を
コーヒーは挽きたて淹れたてがおいしいことは分かっているけれど、なぜかいつもうまくいかない。せっかくドリッパーもミルも揃えたのに、やっぱり技術…
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ドライブの途中で立ち寄りたい！SA／PA夏グルメ
お出かけにはちょっぴり厳しい季節がやってきたが、SA／PAで食べられる夏メニューは絶好調！スタミナ満点のがっつり系から、清涼感たっぷりのひんや…
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防水シューズなのに“雨の日専用”に見えない。メレルの新型「SpeedARC Matis」は街履きでも映える
夏の夕立って昔からあるわけですが、最近の降り方はちょっと様子が違いませんか。さっきまで晴れていたのに気づけばアスファルトが川みたいになってい…
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他人に差をつけられる個性派ヘッドホン3選【GoodsPress 2026上半期AWARD】
高音質体験を追求するハイエンドから、デザインと機能で日常を彩る新鋭モデルまで、この上半期のヘッドホンはかつてない粒揃い。こだわりを演出する注…
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涼しいのに“きちんとして見える”。累計13万着売れた理想的なポロシャツをキミは知っているか？
ここ数日は過ごしやすいものの、それでも日中は外を歩いているとじんわりと汗をかいてしまいます。いくら涼しいと言えども、やはり夏は夏。常に暑さ対…
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安全安心のクルマ旅＆車中泊に活躍！厳選RVパーク最前線
快適なクルマ旅をするには、車中泊のできるRVパークを利用するのが有効だ。宿泊代を抑えられ、周辺の観光地を訪れるにも機動力が発揮できる。少し離れ…
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ガーミンも画面なしスマートバンドに参入。画面がなくても測れる項目てんこ盛り
スマートウォッチやスマートリングに続く、ヘルスモニタリングやフィットネスサポート機能を備えたウエアラブルデバイスとして注目を集めている“スマ…
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利用シーン別に多様化が進む“てっぺん”イヤホン3選【GoodsPress 2026上半期AWARD】
高音質化やノイキャン性能などにひと段落した感のあったイヤホン市場だったが、昨今のオープンイヤー型イヤホンの台頭により、さらに裾野が広がった。…
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クロックスにもリカバリーに導くモデルがあるんです。「メロウ 2」で足からリラックスしてみない？
夏のレジャーシーンのオトモといえば、足元はサンダルに決まり！ビーチやアウトドア、街中まで幅広く使えるアイテムは、1足あると重宝するもの。昨…
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“カロッツェリア”ブランド誕生40周年。2026夏の新製品総点検
カロッツェリアブランドが誕生したのは1986年。今年は記念すべき40周年ということで魅力的なの新製品が目白押し。愛車のカーAVシステムをカスタマイズ…
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扇ぐたびにふわっと香る。京の老舗と日本の香水ブランドが放つ扇子で夏の涼をアップデート
夏の外出時の必須アイテムといえば、日差し避けの日傘や水分補給用の水筒。そして、新定番となったハンディファン。風をおこして涼を得ると、シンプル…
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仕事や遊びが変わる！厳選AIガジェット3選【GoodsPress 2026上半期AWARD】
身に着けるだけで会話を記録し、内容を要約したり、リアルタイムで通訳・翻訳ができるAIを搭載したウェアラブルガジェットが2026年上半期、最も注目さ…
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“ちょうどいいポタ電” Jackery「1000 New」が小型化＆進化してリニューアル
ポータブル電源の定番ブランドであるJackery（ジャクリ）の中でも、容量・出力・サイズ感のバランスがよく、もっとも売れている人気モデルの「1000 Ne…
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疲れたクルマを整える最新アイテム総点検！愛車カーケア大作戦
クルマの外装はもちろん内装も、汚れを放置しすぎると頑固な汚れとなってしまう。夏の紫外線をたっぷり浴びた後であればなおさらだ。今回のCGPでは、…
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名車ランクル“ロクマル”の角目をRC化。道なき道を走らせまくれ！
舗装コースを高速で駆け抜ける一般的なラジコン（RCカー）とは異なり、砂利道や岩場など自然の地形をゆっくり丁寧に攻略していく“RCクローラー”を知…
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用途に応じて賢く選ぶ超実用タブレット3選【GoodsPress 2026上半期AWARD】
スマートフォンの大画面化が進む中、改めて注目を集めているのがAndroidタブレットだ。価格帯も用途も幅広く、選択肢は年々充実している。上半期の注…
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酷暑に効果絶大な“魔法瓶氷のう”「アイスパック」に待望のスペア氷のうが登場
気温が40度を超える“酷暑日”が全国各地で観測され、例年以上に外出時の熱中症対策の重要視されています。特に屋外では、こまめな水分補給や、涼しい…
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STI（スバル）、NISMO（日産）、GR（トヨタ）、HRC（ホンダ）って一体何？自動車メーカーの4大ワークスブランドを探る
駐車場でふとクルマを停めると、「STI」のエンブレムがついたスバル車の隣だったりすることがあります。同様にフロントグリルに「NISMO」のエンブレム…