お笑い芸人の有吉弘行さんが2026年4月20日、電車でのハプニングをXで報告した。

「ボーっとして 女性専用車両に乗り込んでしまった」

有吉さんは同日午後、「ボーっとして 女性専用車両に乗り込んでしまった」と投稿。「二駅で気付いて汗吹き出しました」と明かした。

思わぬアクシデントに、「失礼いたしました」とつづっている。

有吉さんが乗り込んでしまったという「女性専用車両」は、地域や鉄道会社によって異なる。主に関東圏では朝のラッシュ時を中心に設けられた制度だが、JR西日本をはじめとする関西圏では「毎日（土曜・休日を含む）、始発から終電まで」実施されている。

東京メトロの公式サイトでは、導入の目的について「朝の通勤・通学ラッシュ時間帯に女性のお客様・小学生以下のお客様等に安心してご利用いただくことを目的に、下記路線で女性専用車を導入しています」と説明している。

なお、女性以外にも、小学生以下の乗客や「お身体の不自由なお客様とその介護者の方」なども乗車することができる。

「わざわざ言わないと行けないの有名人って辛いな」

有吉さんの投稿には、「朝急いでた時に人が混んでない1番端っこの車両乗らねば っと思い走って乗った先は女性専用車両だったから降りたら電車逃がしたのを思い出した」「昔、私は赤羽駅から埼京線に乗り込み周りが女性ばかりで違和感と冷たい視線を感じてたら女性専用車両だと気付きすぐに隣の車両に移動したことがありました」など、似たような経験があるという男性からの共感の声が寄せられた。

「晒されちゃうからわざわざ言わないと行けないの有名人って辛いな」といった声もある。

電車での移動をしていたとの報告には、「そんな事より、有吉が電車乗っとる事に驚いた」「有吉さんでも電車に乗るんだ」などと驚く声もある。