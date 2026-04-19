国会質疑では野党の質問に強気で答弁するのに、記者から厳しく追及されそうな会見は逃げる高市首相。石油危機で追い込まれる庶民の暮らし。京都・南丹市11歳児童の事件……。テレビの情報ワイド番組は連日話題てんこ盛りで、コメンテーターたちは大忙しだ。

フジとTBSは「朝8時戦争」“初打席”で空振り三振…テレ朝「羽鳥慎一モーニングショー」独走いよいよ決定的

「いま手堅く視聴率が取れるのは、報道・ニュース番組と情報ワイドです。その人気を左右するのが、切れのいいコメンテーターが出演しているかどうか。もう、各局で争奪戦ですよ」（テレビ情報誌編集デスク）

目下、「3強」といわれるのが玉川徹、橋下徹、杉村太蔵だ。誰にも遠慮しない玉川のストレートな物言いが時に物議を醸すことも含めて評価されていることは、レギュラー出演の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）が10年近く同時間帯視聴率トップにいることでもわかる。

橋下は「ゴゴスマ」（CBC・TBS系）、「情報ライブ ミヤネ屋」（読売テレビ・日本テレビ系）、「旬感LIVEとれたてっ！」（関西テレビ・フジテレビ系）と、関西・中京制作の昼ワイドすべてほぼ週イチで出演している。高市批判でいま最も厳しく、とりわけ地元の大阪でウケている。

近ごろは「濃口政治評論家」などと言われて評判がいいのが杉村だ。熱心に経済の勉強をしていて、「消費税減税は円安を加速する愚策」「ガソリン補助金より節油」と高市の積極財政にカミつく。杉村が水曜コメンテーターを務める「大下容子ワイド！スクランブル」（テレ朝系）も好調である。

■3人に続くのは誰か

3人に共通しているのは、「好き」と「嫌い」のアンケートでいずれも上位なこと。

「好きなだけでは決まった人しか見てくれません。嫌いな人にも『きょうはどんなことを口走るか』と見られるから視聴率が上がる。無難なことしか言わないコメンテーターは数字になりません」（キャスティングプロデューサー）

3人に続くのは誰か。

カズレーザーははっきり物を言うイメージがあるが、政治的・社会的に微妙な話題は解説だけでごまかす。スペシャルキャスターに起用された「サン！シャイン」（フジ系）が1年で打ち切りになったのは、カズレーザーのコメント力が期待外れだったのも一因だろう。

「情報7daysニュースキャスター」（TBS系）では三谷幸喜、安住紳一郎に隠れて目立たないが、準レギュラーの菊間千乃は弁護士らしい法律解説を交えたコメントでCMスポンサーから信頼されている。

岩田明子、金子恵美はコメンテーターというよりスタジオのお飾り。

（コラムニスト・海原かみな）