『風、薫る』急展開にネットざわつく
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第14回が、16日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】ネットをざわつかせた人物
同作は、大関和と鈴木雅という2人のトレインドナースをモチーフに、考え方もやり方も異なる2人の成長を描くバディドラマ。明治という激動の時代を背景に、看護の世界へ飛び込んだ女性たちの葛藤と挑戦を映し出す。
第14回では、りん（見上愛）のもとに美津（水野美紀）と安（早坂美海）が突然訪れ、東京での4人暮らしがスタート。さらに美津は、りんの働く店を案じて卯三郎（坂東彌十郎）を訪ねるなど、りんを取り巻く環境にも変化が生じる。
一方、直美（上坂樹里）は鹿鳴館で給仕として働く中、海軍中尉の小日向栄介（藤原季節）と距離を縮めていく。士族の娘と身分を偽る直美は、小日向から「11日の午後2時、日本橋の新聞社前で待っています」と誘われ、約束の場所へ向かう。
デートでは、小日向からかんざしを贈られ、ふとした接触に互いに照れる場面も描かれた。そして別れ際、小日向は「私とお付き合いしていただけませんか？」と直美に告白。驚きの表情を浮かべる直美の姿で物語は幕を閉じた。
急展開となった今回の放送に、SNSでは「急展開だな〜」「中尉殿積極的だな」「恋に落ちる速度が早すぎる」「なんだか怪しい」「嘘がバレたらどうなる」といった声が相次いだ。直美が抱える“偽り”と、小日向の真意に対する不安が入り混じり、今後の展開に注目が集まっている。
【写真】ネットをざわつかせた人物
同作は、大関和と鈴木雅という2人のトレインドナースをモチーフに、考え方もやり方も異なる2人の成長を描くバディドラマ。明治という激動の時代を背景に、看護の世界へ飛び込んだ女性たちの葛藤と挑戦を映し出す。
一方、直美（上坂樹里）は鹿鳴館で給仕として働く中、海軍中尉の小日向栄介（藤原季節）と距離を縮めていく。士族の娘と身分を偽る直美は、小日向から「11日の午後2時、日本橋の新聞社前で待っています」と誘われ、約束の場所へ向かう。
デートでは、小日向からかんざしを贈られ、ふとした接触に互いに照れる場面も描かれた。そして別れ際、小日向は「私とお付き合いしていただけませんか？」と直美に告白。驚きの表情を浮かべる直美の姿で物語は幕を閉じた。
急展開となった今回の放送に、SNSでは「急展開だな〜」「中尉殿積極的だな」「恋に落ちる速度が早すぎる」「なんだか怪しい」「嘘がバレたらどうなる」といった声が相次いだ。直美が抱える“偽り”と、小日向の真意に対する不安が入り混じり、今後の展開に注目が集まっている。