オーストラリア・キャンベラの街中で中国人女性が暴行を受ける事件が起きた。中国メディアの大河報が15日に伝えた。

現地警察の発表によると、事件があったのは今月2日。被害者の張（ジャン）さんが友人と一緒にキャンベラのマクダーモット広場を歩いていると、子どもがやってきて人種差別的な言葉を発した。張さんらが子どもと話していたところ、母親とみられる女が突然駆け寄ってきて、張さんの頭部を複数回殴打した。女は刃物を取り出し、張さんと友人を脅した後、ダークグレーの車に乗って現場を離れたという。

現場で撮影された写真には、張さんが顔などから出血している様子が写っている。張さんはその後、病院に搬送されたものの、命に別条はないとのこと。また、女とは面識はないと話しているということで、現在も地元警察による捜査が進められている。

中国駐オーストラリア大使館は14日、「本件について非常に重視している」とし、すでに現地の警察と連絡を取り、徹底した捜査と加害者の処罰を求めたことを明らかにした。また、現地の複数の華人協会が、暴力および人種主義を強く非難し、張さんへの支援提供を呼び掛けている。（翻訳・編集/北田）