自転車の交通違反に対しても反則金が科される「青切符」の導入から1週間が経過しました。取締りの件数や、自転車に乗る人の意識に変化はあったのでしょうか。

■荒木健太郎記者

「青切符制度導入から1週間が経過しました。警察による交通取締りが行われています。」



8日朝、福岡市東区馬出では18人の警察官が交差点付近に立ち、歩道を走っていた自転車の利用者を呼び止めて指導警告を行いました。





1日から、自転車にいわゆる「青切符」が導入されたことを受けたものです。これは、一時不停止や速度違反などの交通違反に対して反則金が科される制度で、これまでは自動車などが対象でしたが、4月から新たに自転車にも適用されました。■東警察署・神矢直樹 交通1課長「自転車はあくまで車両です。車の仲間ですので、様々なルールがあることを今一度再認識してほしいと思います。」

福岡市南区の交差点では、自転車の安全対策専門部隊も、違反がないか目を光らせていました。



■警察官

「自転車の方、しっかり一時停止してください。停止線の前で止まるようにしてください。」



「一時不停止」の場合、反則金は5000円です。



また、朝の時間帯だけ一方通行となっている道路では。



■警察官

「降りて。止まって。南警察署です。今、入り口で入れませんよと説得したのですが。」



自転車の男性が注意に従わず、道路を逆走していました。



■警察官

「標識は確認してください。今回、通行禁止違反という一方通行の違反になります。規制時間といって、入ってはいけない時間は決まっていて、今回、反則金5000円になりますので、よろしくお願いします。」



男性には青切符が交付されました。



8日朝に南区での取締りで交付された青切符は合わせて6件。すべて反則金5000円の通行禁止違反でした。



■青切符が交付された人

「（進行方向の）一方通行だと思っていて、進むと向こうから自転車が来て、あ、逆だったかと思っていたら止められて。自分の理解が浅いところがあった。」

「罰金ですね。そういう交通ルールがあったのは知らなかった。気をつけようとは思いますが。」



福岡県内で交付された青切符は、8日17時時点で20件となっています。



自転車と歩行者の安全のために厳格化されたルール。



一方で、堂々と信号無視をするなど、危険な運転も絶えません。街の人はどう感じているのでしょうか。



■街の人

「子どもたちがケガしないように、厳しくしてほしいと思います。」

「ルールがよく分からず、それで青切符を切られるのはどうなのかなと思います。」

8日、福岡県須恵町の高校では。



■八木菜月アナウンサー

「こちらでは今、全校生徒に向けた、交通ルールや青切符制度についての講習会が行われています。」



全校生徒およそ1000人を対象にJAFが講習会を開き、ながらスマホの危険性や青切符制度などについて詳しく説明しました。



■JAF講師

「青切符とは、交通反則告知書です。」



■須恵高校・小辻輝明 教諭

「青切符が導入されるということで、生徒たちもよく知らないこともあると思いますので、少しでも知ってもらえればという思いです。」



福岡県内の去年1年間の自転車事故発生件数を年齢別に見ると、10～19歳が最も多く、全体の3割以上を占めています。



学生別では高校生が最も多くなっていました。



■3年生

「青切符や基本的な交通ルールの話を聞いて、自分の親や誰かの大切な人を傷つけないようにしないといけないと思いました。」

「自分はよく歩道を通っていたので、しっかり車道の左側を通ること、ヘルメットの着用をしっかり意識して、車も自分も守っていきたいと思いました。」



自転車への「青切符」導入をきっかけに、交通ルールの再確認と安全への意識向上をさらに促す必要がありそうです。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年4月8日午後5時すぎ放送