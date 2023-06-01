『弱虫ペダル』コミックス100巻オリコンニュース

漫画「弱虫ペダル」のコミックス第100巻が発売 18年で大台に

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 8日、漫画「弱虫ペダル」のコミックス第100巻が大台に到達した
  • 2008年に連載がスタートした自転車競技を題材とした本格スポーツ漫画
  • 累計発行部数は3200万部を突破している人気作品となっている
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