健康のため1駅分を歩く、あるいはバスに乗る距離を自転車で通勤してみるなど、通勤方法を工夫している人もいるでしょう。しかし、通勤手当を会社から受け取っている場合は、注意が必要です。本記事では通勤手当等の不正受給で懲戒処分を受ける事例や、どんな状況で不正受給が疑われるのか、守るべきルールなどについて解説します。 通勤手当等の不正受給で懲戒処分を受ける事例が報告されている 地方自治体（八王